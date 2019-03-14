把握「黃金3小時」搶救時間　治療腦中風康復機會大

▲大千醫院黃啟瑞醫師提醒民眾，留意中風警訊，若出現症狀一定要緊急送醫，把握黃金3小時時間。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

一名從台北到苗栗遊玩的鍾姓老翁（77歲），正在和朋友採草莓之時，突然左側肢體無力無法走路、左手抬不起來、且講話不清楚，緊急送到醫院急診室，在腦部電腦斷層的檢查下未發現出血情形，醫師診斷為缺血性腦中風，並在黃金治療3小時內為他施打血栓溶解劑，第二天鍾先生的狀況大幅改善，出院時左手已經可以自行活動、也能自己行走。

大千綜合醫院神經內科黃啟瑞醫師表示，腦中風分為缺血性中風及出血性中風兩種型態，而鍾姓老翁就屬於缺血性中風，造成的原因是因腦血管阻塞而導致腦細胞缺血，如果能把握黃金治療3小時內施打血栓溶解劑，不僅可增加3成的復原機會，同時也降低殘障等級，提高中風康復的機會。

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▲鍾姓老翁腦血管阻塞（紅圈處）導致出現缺血性中風。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

黃啟瑞提醒，腦中風的早期症狀口訣是「ＦＡＣＥ」，Ｆ（Ｆａｃｅ）是觀察病人臉部，表情是否有不對稱的情形；Ａ（Ａｒｍ）是請病人雙手平舉，維持10秒鐘，看看手臂是否會無力或出現單側手臂下垂的現象；Ｓ（Ｓｐｅａｋ）則是請病人說話，若出現口齒不清就是腦中風的症狀；最後的Ｔ（Ｔｉｍｅ）就是經上述三項檢查後發現是中風症狀時，要盡快送醫治療，才能把握黃金治療時期。