陸打造全球最大奧氏體不銹鋼環鍛件　將用於第四代核電機組

▲世界上最大無焊縫整體不鏽鋼環形鍛件。（圖／翻攝自每日頭條）

大陸中心／綜合報導

大陸研發團隊透過自主研發的金屬構築成形技術，首次實現百噸級金屬坯分級構築成形，成功軋製出全球直徑最大、重量最大的整鍛式奧氏體不銹鋼環形件。該環件直徑達到15.6公尺，重量達到150噸，將應用於第四代核電機組。

該鍛環是由伊萊特與中國原子能科學研究院、中國科學院金屬研究所院士李依依的團隊聯合攻關，採用國際首創的金屬構築成型技術軋製。研發團隊在中核集團的委託和支持下，應用太鋼高純淨連鑄板坯在山東伊萊特重工成功打造出這具環形鍛件。

根據陸媒報導，該鍛件的特點在於整體無焊縫、均質化程度高、組織均勻性好，將可保障核工業領域重大裝備的實施。報導還稱，一個直徑不到8公尺的鍛環通過伊萊特重工的全球最大軋環軋筒機，大約20分鐘能就軋製出直徑15.6公尺、重達150噸的奧氏體不銹鋼整體鍛環。

值得一提的是，該技術也被視為大構件製造領域的重要突破，對於推動大陸高端裝備的發展、保障重大裝備核心材料的自主可控具有重要作用。根據伊萊特技術研發中心總經理任秀鳳的說法，新的軋製技術相比傳統工藝不僅縮短工期，還減少材料與能源的耗損，將可滿足國家重機領域關鍵部件製造的需求。