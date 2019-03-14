凱擘開學優惠　月付899爽享上網、看電視、居家防護3服務

▲凱擘大寬頻開學季優惠。（圖／凱擘大寬頻提供）

記者邱倢芯／綜合報導

3月開學季，凱擘大寬頻體恤家長辛勞，即日起推出優惠方案，只要月付899元起即可享有上網、看電視、居家防護全方位的三大優質服務。

凱擘大寬頻指出，凡新申辦光纖上網+數位有線電視，並搭配「HD99高畫質套餐+機上盒myVideo」或「HomeSecurity居家防護」之精省指定方案，即可享有超商禮券最高1,000元及機上盒myVideo豪華月租90天免費看到飽雙重好禮，還有機會將最高10,000元獎學金（momo紅利金）帶回家，為家長們精打細算慶開學。

上網、看電視、居家防護一次滿足

凱擘大寬頻歡慶開學季，3月推出精省方案抽獎學金活動，以每月899元起的精省價，一次滿足全家人上網、看電視、居家防護的需求。凡申請凱擘服務，即可享免費建置家中Wi-Fi環境，暢享有線無線上網吃到飽；上百台數位有線電視頻道一次到位服務；再搭配「HD99高畫質套餐+機上盒myVideo」或「HomeSecurity居家防護」優質服務任你選擇。

凱擘指出，「HD99高畫質套餐」提供23個闔家收看的熱門頻道，包括CBeebies、Discovery Asia、tvN、WAKUWAKU JAPAN、亞洲旅遊台、寰宇新聞台等；「機上盒myVideo」擁有上萬部影劇作品，從強檔電影、熱門戲劇，到動漫及幼兒卡通頻道應有盡有，為全家人打造專屬家庭影院。「HomeSecurity居家防護」提供24小時全時錄影、30天智慧縮時影像儲存，透過APP讓你不在家也能即時掌握家中動靜，全方位的上網、影音娛樂、居家安全防護服務一把罩。即日起至3月31日止，凡新申辦精省指定方案就送超商禮券最高1,000元，以及機上盒myVideo豪華月租90天免費看到飽好康；申辦120M以上光纖上網服務，再加碼抽獎學金最高10,000元momo紅利金。

另外，針對老客戶，凱擘也推出光纖上網用戶專屬回饋，即日起至6月30日止，凡至官網活動網頁登入並填寫資料，即可享有一次富邦五天旅遊綜合保險，包含海外旅遊平安保險、緊急救援費用保險、海外突發疾病健康保險及海外緊急救援服務，四項旅遊保障一次到位。只要於出國前三天以電話完成投保即可安心出遊，無憂無慮享受美好的國外假期。