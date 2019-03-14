　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

凱擘開學優惠　月付899爽享上網、看電視、居家防護3服務

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼凱擘大寬頻開學季優惠。（圖／凱擘大寬頻提供）

▲凱擘大寬頻開學季優惠。（圖／凱擘大寬頻提供）

記者邱倢芯／綜合報導

3月開學季，凱擘大寬頻體恤家長辛勞，即日起推出優惠方案，只要月付899元起即可享有上網、看電視、居家防護全方位的三大優質服務。

凱擘大寬頻指出，凡新申辦光纖上網+數位有線電視，並搭配「HD99高畫質套餐+機上盒myVideo」或「HomeSecurity居家防護」之精省指定方案，即可享有超商禮券最高1,000元及機上盒myVideo豪華月租90天免費看到飽雙重好禮，還有機會將最高10,000元獎學金（momo紅利金）帶回家，為家長們精打細算慶開學。

上網、看電視、居家防護一次滿足
凱擘大寬頻歡慶開學季，3月推出精省方案抽獎學金活動，以每月899元起的精省價，一次滿足全家人上網、看電視、居家防護的需求。凡申請凱擘服務，即可享免費建置家中Wi-Fi環境，暢享有線無線上網吃到飽；上百台數位有線電視頻道一次到位服務；再搭配「HD99高畫質套餐+機上盒myVideo」或「HomeSecurity居家防護」優質服務任你選擇。

凱擘指出，「HD99高畫質套餐」提供23個闔家收看的熱門頻道，包括CBeebies、Discovery Asia、tvN、WAKUWAKU JAPAN、亞洲旅遊台、寰宇新聞台等；「機上盒myVideo」擁有上萬部影劇作品，從強檔電影、熱門戲劇，到動漫及幼兒卡通頻道應有盡有，為全家人打造專屬家庭影院。「HomeSecurity居家防護」提供24小時全時錄影、30天智慧縮時影像儲存，透過APP讓你不在家也能即時掌握家中動靜，全方位的上網、影音娛樂、居家安全防護服務一把罩。即日起至3月31日止，凡新申辦精省指定方案就送超商禮券最高1,000元，以及機上盒myVideo豪華月租90天免費看到飽好康；申辦120M以上光纖上網服務，再加碼抽獎學金最高10,000元momo紅利金。

另外，針對老客戶，凱擘也推出光纖上網用戶專屬回饋，即日起至6月30日止，凡至官網活動網頁登入並填寫資料，即可享有一次富邦五天旅遊綜合保險，包含海外旅遊平安保險、緊急救援費用保險、海外突發疾病健康保險及海外緊急救援服務，四項旅遊保障一次到位。只要於出國前三天以電話完成投保即可安心出遊，無憂無慮享受美好的國外假期。

ET快訊
理科太太在家DIY抹片篩檢涉違法　衛生局勒令影片下架
《戲說》男演員猝死　表哥瞧不起靈堂大吵！爸顯靈摸頭…女兒淚崩
快訊／訪韓國瑜遭韓粉圍剿！黃光芹請辭廣播主持
館長員旅掏250萬遊泰國！霸氣全部人「住Villa頂級房」
淡大富家女離奇陳屍水溝　FB曬嘟嘴合照：正能量拉我一把

關鍵字：凱擘大寬頻,開學季

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

許先越首征巴西搶市　華碩發表QSiP智慧手機「ZenFone Max Shot」

凱擘開學優惠　月付899爽享上網、看電視、居家防護3服務

手機可變身成手表　三星最新可彎曲螢幕專利曝光

推特爆料大神：Apple 10.2吋iPad 7與10.5吋iPad規劃中

影／鴻騰Belkin旗下Linksys、Wemo登台　三創打造首間智能家居旗艦店

影／搭載AI呈現人聲、光線、角度　羅技雲視訊發表「Rally視訊會議系統」

iPod Touch的客群到底是誰？這4種人是潛在買家

S10臉部辨識被「攻破」　三星建議使用超聲波指紋解鎖

玩交友軟體不只能約會　還能幫浪浪找個溫暖的家

Sony真無線運動防水耳機櫻花粉新色上市　建議售價7,490元

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

許先越首征巴西搶市　華碩發表QSiP智慧手機「ZenFone Max Shot」

凱擘開學優惠　月付899爽享上網、看電視、居家防護3服務

手機可變身成手表　三星最新可彎曲螢幕專利曝光

推特爆料大神：Apple 10.2吋iPad 7與10.5吋iPad規劃中

影／鴻騰Belkin旗下Linksys、Wemo登台　三創打造首間智能家居旗艦店

影／搭載AI呈現人聲、光線、角度　羅技雲視訊發表「Rally視訊會議系統」

iPod Touch的客群到底是誰？這4種人是潛在買家

S10臉部辨識被「攻破」　三星建議使用超聲波指紋解鎖

玩交友軟體不只能約會　還能幫浪浪找個溫暖的家

Sony真無線運動防水耳機櫻花粉新色上市　建議售價7,490元

雞排妹「無碼素顏床照」流出！　網一看全暴動：受不了

「精卵結合」真相曝光！跟你學得不一樣　嘆：當女人和卵子很難

40歲老來得女卻生下智障　日婦人崩潰「親手掐死」6歲獨生女

快訊／勝利2度現身！憔悴90度鞠躬　1分鐘內快閃鑽進警局

超跑迷必看！2500萬藍寶堅尼 LP 700-4只賣1100萬　3分鐘影片直擊

「蔡英文交管說」惹議　盧秀燕臉書發文：為市民須把話說重

宜蘭檢警迎戰毒品　破獲擁槍販毒集團

美國萬噸登陸艦爆腮腺炎　700官兵海上漂泊72天

搭車送住宿！春遊補助「高鐵狂加碼」　住指定飯店竟免花一毛錢

台南1歲女童遭虐殺案　 3名被告起訴求處無期徒刑

李榮浩突嚴肅打斷練習生唱歌　下秒清唱15秒....全場跪了！

3C家電熱門新聞

為何這麼多人用「ji32k7a..

這4種人是iPod Touch..

新iPhone亮點一次看　沒驚..

手機變身成手表　三星可彎曲螢幕..

iPhone是能多厲害？蘋果公..

10組免費實用LINE貼圖讓你..

S10臉部辨識不可靠　三星：用..

Linksys、Wemo登台　..

小米9、紅米Note 7 3/..

iOS再爆災情　沒用這功能別更..

新一代Galaxy Fold概..

玩交友軟體還能幫浪浪找個溫暖的..

Google雲端硬碟、Gmai..

全新第七代iPad規格曝光

更多熱門

相關新聞

凱擘大寬頻祭500M光纖上網1.1折

凱擘大寬頻今(9)日宣布與momo購物網合作，拓展全新服務申辦管道，推出500M超高速光纖上網1.1折超低優惠方案，再加碼抽五月天演唱會門票及SHARP 40吋電視，陪你歡慶雙11購物節。

桃園痛風麵線　開學季大回饋

學會特賣會英文 讓你買到剁手手！

開學季準備好狂速飆網了嗎？

攜手台灣大推中職4K賽事轉播

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

淡江女酒吧遇16歲嫩男　斷3年舊愛

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

新一波春雨深夜襲！北部濕5天

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼「一掌拍碎花生」

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面