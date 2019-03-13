重提維持現狀=打悲情牌！陸學者：路只有一條，就是浪子回頭

▲北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣。（圖／翻攝中評社）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文11日提出反制「一國兩制台灣方案」的七大綱領。對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，蔡英文此舉目的在於抗拒統一，充斥著選舉考量和政治算計，進而為兩岸和平統一進程製造障礙，「路只有一條，就是浪子回頭，承認『九二共識』，進行兩岸民主協商，我覺得這是她的出路。」

再提「維持現狀」毫無說服力

根據《海峽之聲》報導，李振廣認為，蔡英文的講話是闡述其「台獨」立場；自蔡英文上台後，拒絕承認「九二共識」，兩岸官方聯繫溝通機制停擺，打破了兩岸現狀；如今蔡英文重提維持兩岸關係現狀，實際上是在打悲情牌，把責任推給大陸。

李振廣指出，一段時期以來，蔡英文當局出台措施限制兩岸人員交流，給兩岸關係發展製造障礙，而大陸則一心一意為兩岸關係好，實實在在為兩岸民眾謀福祉；蔡英文所謂「維持現狀」的說辭毫無說服力，台灣老百姓也不會相信這種說法。

▲總統蔡英文召開國安會議。（圖／總統府提供）

拿所謂的「民主」當救命稻草

對於蔡英文在講話中多次提及「民主」一詞，李振廣認為，陸全力推動兩岸關係和平統一進程的情勢下，蔡英文手裡已經沒有任何籌碼，想把所謂的「民主」作為救命稻草，用這個口號來忽悠民眾來對抗統一。

李振廣說，一個社會的發展重要的是民生，關鍵在於能不能給人民帶來幸福；蔡英文處理不好民生問題，刻意挑起兩岸對立，以所謂的「民主」為幌子，最終失去民心，「九合一」選舉遭遇慘敗；勝選的高雄市長韓國瑜，從關心民生和經濟入手，把自己當成一個菜農，打著「貨賣得出去，人走得進來，高雄發大財」的口號，贏得了民意。

政治算計不得人心

距離2020年總統大選還有不到一年的時間。對此李振廣預測，今年下半年，民進黨會繼續妖魔化「一國兩制」台灣方案，對大陸對台政策進行污名化，進而恐嚇台灣老百姓，從中撈取選舉利益；蔡英文當局提出反制「兩制」台灣方案，就是擔心兩岸同胞越走越近，她只有在兩岸交流上做文章，包括修改所謂的「兩岸關係條例」等。

「民進黨這叫困獸猶斗，但台灣老百姓心裡有桿秤，兩岸交流到底好不好？看看『九合一』選舉南台灣民眾的答案就知道了」，李振廣說，「路只有一條，就是浪子回頭，承認『九二共識』，進行兩岸民主協商，共同商討兩岸關係和平發展的制度化安排，我覺得這是她的出路。」

▼蔡英文召開國安會議提出7大綱領反制「一國兩制台灣方案」。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）