　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

重提維持現狀=打悲情牌！陸學者：路只有一條，就是浪子回頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲習近平福建團發言　大陸學者李振廣：期待福建發揮對台積極作用。（圖／翻攝中評社）

▲北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣。（圖／翻攝中評社）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文11日提出反制「一國兩制台灣方案」的七大綱領。對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，蔡英文此舉目的在於抗拒統一，充斥著選舉考量和政治算計，進而為兩岸和平統一進程製造障礙，「路只有一條，就是浪子回頭，承認『九二共識』，進行兩岸民主協商，我覺得這是她的出路。」

再提「維持現狀」毫無說服力

根據《海峽之聲》報導，李振廣認為，蔡英文的講話是闡述其「台獨」立場；自蔡英文上台後，拒絕承認「九二共識」，兩岸官方聯繫溝通機制停擺，打破了兩岸現狀；如今蔡英文重提維持兩岸關係現狀，實際上是在打悲情牌，把責任推給大陸。

李振廣指出，一段時期以來，蔡英文當局出台措施限制兩岸人員交流，給兩岸關係發展製造障礙，而大陸則一心一意為兩岸關係好，實實在在為兩岸民眾謀福祉；蔡英文所謂「維持現狀」的說辭毫無說服力，台灣老百姓也不會相信這種說法。

▲▼總統蔡英文召開國安會議。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文召開國安會議。（圖／總統府提供）

拿所謂的「民主」當救命稻草

對於蔡英文在講話中多次提及「民主」一詞，李振廣認為，陸全力推動兩岸關係和平統一進程的情勢下，蔡英文手裡已經沒有任何籌碼，想把所謂的「民主」作為救命稻草，用這個口號來忽悠民眾來對抗統一。

李振廣說，一個社會的發展重要的是民生，關鍵在於能不能給人民帶來幸福；蔡英文處理不好民生問題，刻意挑起兩岸對立，以所謂的「民主」為幌子，最終失去民心，「九合一」選舉遭遇慘敗；勝選的高雄市長韓國瑜，從關心民生和經濟入手，把自己當成一個菜農，打著「貨賣得出去，人走得進來，高雄發大財」的口號，贏得了民意。

政治算計不得人心

距離2020年總統大選還有不到一年的時間。對此李振廣預測，今年下半年，民進黨會繼續妖魔化「一國兩制」台灣方案，對大陸對台政策進行污名化，進而恐嚇台灣老百姓，從中撈取選舉利益；蔡英文當局提出反制「兩制」台灣方案，就是擔心兩岸同胞越走越近，她只有在兩岸交流上做文章，包括修改所謂的「兩岸關係條例」等。

「民進黨這叫困獸猶斗，但台灣老百姓心裡有桿秤，兩岸交流到底好不好？看看『九合一』選舉南台灣民眾的答案就知道了」，李振廣說，「路只有一條，就是浪子回頭，承認『九二共識』，進行兩岸民主協商，共同商討兩岸關係和平發展的制度化安排，我覺得這是她的出路。」

▼蔡英文召開國安會議提出7大綱領反制「一國兩制台灣方案」。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）

▲▼反制「一國兩制台灣方案」，蔡英文召開國安會議提出7大綱領。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）

ET快訊
黃小玫進攻阪神甲子園！全場一播歌「台灣人狂起雞皮」嗨爆
快訊／百齡橋下浮屍證實為「淡大延畢女學生」　詭男臉蒼白：酒
男友「念同校、畢旅」都沒做到…3年後她再發文：這次不再失約！

關鍵字：李振廣,一國兩制台灣方案,七指導綱領,反制一國兩制

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

成都七中實驗學校爆給學生吃發霉食物　當局：終止與原供應商合作

為了32年前借的1000元　浙江男子送朋友千萬酒莊報恩

台籍社區主任助理「拒配合說明」　陸委會：事證明確就能開罰

重提維持現狀=打悲情牌！陸學者：路只有一條，就是浪子回頭

打到拐杖斷！惱羞阿伯「沒帶優待証」　女司機遭狂毆5mins「滿頭爆血」

5G元年到來　陸緊缺「技術+管理」數字經濟人才！

歷時131天、航行3萬海里！陸考察船「雪龍」號返回上海

汪洋政協閉幕未提兩岸　政治決議強調：深化與台灣黨派交流

陸政協委員駱沙鳴：望與台灣民代共同探討兩岸融合新路徑

汪洋主持政協閉幕　發表2703字報告：做好存異、化異工作

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

成都七中實驗學校爆給學生吃發霉食物　當局：終止與原供應商合作

為了32年前借的1000元　浙江男子送朋友千萬酒莊報恩

台籍社區主任助理「拒配合說明」　陸委會：事證明確就能開罰

重提維持現狀=打悲情牌！陸學者：路只有一條，就是浪子回頭

打到拐杖斷！惱羞阿伯「沒帶優待証」　女司機遭狂毆5mins「滿頭爆血」

5G元年到來　陸緊缺「技術+管理」數字經濟人才！

歷時131天、航行3萬海里！陸考察船「雪龍」號返回上海

汪洋政協閉幕未提兩岸　政治決議強調：深化與台灣黨派交流

陸政協委員駱沙鳴：望與台灣民代共同探討兩岸融合新路徑

汪洋主持政協閉幕　發表2703字報告：做好存異、化異工作

147廚餘養豬場未表態轉型！農委會怒了直接開罰最高15萬

多元活躍國際的５位當代菲律賓藝術家

許富凱單身13年「求出售」　自曝追女暖舉偷偷幫買單

快訊／百齡橋下浮屍證實為「淡大延畢女學生」　詭男臉蒼白：酒吧認識

2020唯韓國瑜能打敗柯文哲　王欣儀撂黨內青年疾呼徵召

浪漫炸了！台中隱藏版玻璃屋景觀餐廳　被一整片落羽松包圍

錢出去票沒來！搶鄧紫棋演唱會門票匯1萬5　賣家不讀不回

南部砂石不缺貨5月卻還要再漲價　公平會1個月內要提報告

成都七中實驗學校爆給學生吃發霉食物　當局：終止與原供應商合作

騎腳踏車「免出力」？Klever電動輔助自行車歐洲紅回台灣

大陸熱門新聞

女大生搭衣航罹難　酸民卻罵炫富

床的世界、和成研發長照產品登陸

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒..

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

狠吊豹貓「灌酒虐死」　陸男炫耀..

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

陸海軍航戰機在海南失事

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

王剛再惹戰！萌兔兔下秒「被掏內..

蔡英文會美無任所大使　陸外交部..

吸引外資進入　人民日報：我們人..

四川小貨車載生豬　9頭確診染豬..

車企關廠風　吹向大陸起亞汽車

教室嘿咻！女脫褲趴桌男抱緊搖晃

更多熱門

相關新聞

國台辦再批蔡　陸委會：口舌之爭

總統蔡英文昨日提出反制「一國兩制台灣方案」的7大綱領，大陸國台辦今（12）日指出，蔡英文及民進黨當局的做法，進一步惡化兩岸關係。對此，陸委會晚間回應，中共集權專制違反人性，根本無法理解台灣珍視的民主自由理念，政府不會浪費力氣與國台辦進行口舌之爭。

蔡反制兩制台灣 國台辦回應

蔡英文提七綱領　李義虎：精神錯亂

學者：習近平期待福建發揮對台積極作用

陳其邁：希望韓國瑜能和中央合作國安議題

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

她發「我的失約男友」　10天後結婚閃瞎千人

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

想知道別的女人風韻！劉至翰結2次婚都爆有小三

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽明山嘿咻

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面