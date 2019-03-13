陸首國產極地探險郵輪下水　能航行高緯度地區、橫跨地球

▲大陸首艘國產極地探險郵輪「極地郵輪1號船」。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸首艘國產極地探險郵輪12日在江蘇海門舉行下水儀式，這艘「極地郵輪1號船」總長104.4米，型寬18.4米，採用電力推進，設計航速不小於15.5節，滿足安全返港、USPH、USCG等航行規範要求，按照最新極地參數標準打造，可航行於高緯度地區和橫跨地球，計畫於7月底完工，9月正式交付。

信德海事網指出，極地探險郵輪是由招商局工業集團與美國SunStone公司簽訂建造4+6艘極地探險郵輪合同的首制船，該系列型船採用電力推進和先進的控制系統，在船型設計、室內佈置、噪音舒適性和能源消耗等方面具有獨特的技術優勢。

▲「極地郵輪1號船」可航行高緯度地區和橫跨地球。（圖／翻攝自《新華社》）

《新華社》報導，招商局工業集團總經理胡賢甫表示，「極地郵輪1號船」從2018年3月16日開工建造，不到1年時間即實現順利下水，在船型設計、室內佈置、噪音舒適性和能源消耗方面獨具優勢，將為下一步批量化建造奠定基礎，實現「郵輪中國製造」的光榮與夢想。

據指出，招商局工業集團已與船東Sunstone簽訂了10艘郵輪訂單。該公司首席執行官尼爾森說，「建造計劃非常順利，未發生任何事故，這是難能可貴的佳績，代表著中國船舶工業的精湛管理水平。」

據瞭解，「極地郵輪1號船」下水後還將進行設備調試、內裝工程、傾斜試驗、試航等工作，計劃於7月底完工，9月正式交付。