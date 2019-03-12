光陽598台Racing King 180宣布召回　車架瑕疵快回廠換龍頭

▲光陽宣布召回598台Racing King 180。（圖／翻攝自KYMCO）

消費中心／綜合報導

國內機車大廠光陽（KYMCO）近期宣布，將召回598台Racing King 180機車，主因是車架存在製程瑕疵，可能造成轉向桿（把手，俗稱龍頭）斷裂而影響行車安全，日前交通部車輛安全資訊網與光陽官網已公告相關訊息，車主在接獲召回通知後，應儘速回廠進行改正。

根據車輛安全資訊網的召回訊息指出，於2018年7月至10月光陽所生產的Racing King 180車型，有598台因製程瑕疵，使轉向桿補強版2側有焊點強度不足的問題，經過長時間行駛與震動後，可能發生脫離斷裂的現象，影響行車安全。

▲由於轉向桿存在製程瑕疵，耐久騎乘後可能會發生斷裂問題。（圖／翻攝自KYMCO）

光陽網站公布的召回改正公告則指出，受影響的車款名稱為SC36AH與SC36AJ（一般版與ABS版），召回後會換上新的轉向桿，其管座與兩側補強板，在焊接製程上將避免應力集中問題；交通部在3月8日核准這項召回，光陽也將在近期寄出掛號信件，聯絡受影響的車主，回店免費檢查更換。

由於這項召回需更換龍頭內的轉向桿，約需1個工作天才能完成，建議車主在回廠改正前，可先向服務據點洽詢預約，若有任何問題，或是在影響區間內卻沒收到掛號通知，也可致電光陽免付費查詢電話0800-090-130查詢。

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