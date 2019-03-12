　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

光陽598台Racing King 180宣布召回　車架瑕疵快回廠換龍頭

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲光陽598台Racing King 180需召回　車架瑕疵快回廠換龍頭。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽宣布召回598台Racing King 180。（圖／翻攝自KYMCO）

消費中心／綜合報導

國內機車大廠光陽（KYMCO）近期宣布，將召回598台Racing King 180機車，主因是車架存在製程瑕疵，可能造成轉向桿（把手，俗稱龍頭）斷裂而影響行車安全，日前交通部車輛安全資訊網與光陽官網已公告相關訊息，車主在接獲召回通知後，應儘速回廠進行改正。

根據車輛安全資訊網的召回訊息指出，於2018年7月至10月光陽所生產的Racing King 180車型，有598台因製程瑕疵，使轉向桿補強版2側有焊點強度不足的問題，經過長時間行駛與震動後，可能發生脫離斷裂的現象，影響行車安全。

▲光陽598台Racing King 180需召回　車架瑕疵快回廠換龍頭。（圖／記者張慶輝攝）

▲由於轉向桿存在製程瑕疵，耐久騎乘後可能會發生斷裂問題。（圖／翻攝自KYMCO）

光陽網站公布的召回改正公告則指出，受影響的車款名稱為SC36AH與SC36AJ（一般版與ABS版），召回後會換上新的轉向桿，其管座與兩側補強板，在焊接製程上將避免應力集中問題；交通部在3月8日核准這項召回，光陽也將在近期寄出掛號信件，聯絡受影響的車主，回店免費檢查更換。

由於這項召回需更換龍頭內的轉向桿，約需1個工作天才能完成，建議車主在回廠改正前，可先向服務據點洽詢預約，若有任何問題，或是在影響區間內卻沒收到掛號通知，也可致電光陽免付費查詢電話0800-090-130查詢。

►►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

ET快訊
「推我一把走向解脫的人」輕生醫LINE對話曝光　母：要找出那
正妹女大生「看長頸鹿」搭衣航遇死劫　酸民卻狂罵：炫富報應
Superdry極度乾燥撤離東區！賣143件外套才夠付百萬月
鄭俊英老司機名單爆內幕！6人是偶像兼Rapper網驚：根本明
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：Kymco,光陽,Racing King,180,召回,龍頭,轉向桿,把手,機車,新車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

MotoGP／杜卡迪豪奪今年第1座冠軍！卡達開幕站最速報

「買過4台TOYOTA」鐵粉試駕新RAV4！他驚呼：這進化太誇張

BMW「大改款3系列」預售價曝光！3／11正式登台開賣

台灣進口休旅車霸主大翻新　TOYOTA RAV4油電旗艦版試駕

台灣車市2月銷量！只有神車ALTIS破千輛　Focus衝進前10名

快訊／92.5萬起！TOYOTA新RAV4台灣開賣　北高來回1桶油就夠

光陽598台Racing King 180宣布召回　車架瑕疵快回廠換龍頭

小資饕客有口福　688元大啖日本飛驒A5和牛火鍋！　

懶人商機再突破！美食平台可外送全家商品　2小時內送達

準備開搶！小7「白色小熊維尼」限1萬個　全家「泡泡先生游泳圈」網美必備

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

光陽598台Racing King 180宣布召回　車架瑕疵快回廠換龍頭

小資饕客有口福　688元大啖日本飛驒A5和牛火鍋！　

懶人商機再突破！美食平台可外送全家商品　2小時內送達

準備開搶！小7「白色小熊維尼」限1萬個　全家「泡泡先生游泳圈」網美必備

楊穎怎麼越來越少女！Dior 2019秋冬大秀以紮染洋裝絕美現身巴黎

盤點歷年奧斯卡影后造型　以及史上最感人肺腑的得獎致詞！

大口咬下驚喜迸出雞蛋天婦羅！買摩斯「期間限定堡」再送優惠券

星巴克這3天都有買1送1！「2D漫畫風」周年紀念商品幽默上市

新光三越「插畫家市集」開張　波胖、熊超人把信義區變文青

「泡泡先生」獨家杯款可愛炸裂！超商粉紅系漸層酷繽沙期間特價49元

韓國瑜太快拿到大陸訂單　蘇貞昌：發大財要小心經濟統戰

迷途阿嬤累了...暖警讓她靠著「安心秒睡」　再借傘擋太陽

大白鷺東石排排站！牠「穿錯衣服」列隊　網偷笑：有間諜

傳宋楚瑜將宣布參選總統　親民黨：有人力拱

金曲歌后官靈芝發片！　「爵士配黑白照片」探討社會議題

市議員之子中彈身亡！　南加大9人凌晨買酒遭「4歹徒圍搶」

卓榮泰找4立委搶救台南選情　林俊憲轟謝龍介：賣水果欺騙農民

4歲童「電池當硬幣吞」慘掛急診　醫嚇壞：放電差點沒命！

威廉波特戰友打職棒　歐晉坦言：從小成名壓力大

舊愛蔡依林MV今上線！　錦榮一臉茫然：我回去再看

軟Q柴寶睡到整隻「流出籠子」　驚醒幾秒斷電...媽笑：這麼累？

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

一起喝！星巴克這3天都有買1送..

網最愛「日本奶茶」超商也有賣了

準備開搶！白色小熊維尼限1萬個

奧斯卡影后最感人肺腑的得獎致詞

小資饕客有口福　688元大啖A..

光陽598台Racing Ki..

最怕飲料去冰　這5點讓店員崩潰

買摩斯「期間限定堡」再送優惠券

櫻花季限定版小熊維尼限量1萬個

「格蘭利威」稀有絕釀免稅釋出！

超好中！刷花旗抽馬丘比丘雙人遊

網狂掃貨！小7隱藏版神級冰淇淋

美食平台可外送全家商品　2小時..

更多熱門

相關新聞

TOYOTA要推出「C-HR電動版」？

由於歐洲市場對於電動車輛接受度高，因此 Toyota 不排除將在 2021 年時，計畫導入旗下首款純電車輛，為消費者提供更多元化之產品，且商品推出方向將不排除選擇休旅車或是客貨車款

她機車發不動崩潰！隔壁男7字真相糗爆

雙龍Korando休旅車大改款亮相

紅燈1分鐘！騎士下車「健身壓馬路」網笑瘋

SYM活力125平價機車最低45200元

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

台中RX男載失智爺回家　聽到對方驚人背景

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

見女友小王共浴！他一封簡訊→結局神展

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

特／勝利退出：BIGBANG的時代過去了

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面