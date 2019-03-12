法官檢察官淘汰太慢　民間司改會轟行政機關送案怠惰

▲法官法修正草案沒下落，民間司改會砲轟行政機關怠惰。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

不適任法官、檢察官淘汰太慢，司法院雖然提出《法官法》修正草案，但卻遲遲未送進立法院審議。民間司改會12日召開記者會，抨擊司法院怠惰。司改會董事長林永頌批評，評鑑機制效能不彰，廢掉算了。立委黃國昌也罵，根本就是打假球。

司法院提出的《法官法》修正草案，由於備受批評「官官相護」，已經多次修改，目前「法官評鑑委員會」中的外部委員人數，佔全體委員中的13分之6；「職務法庭」也在5名審理案件的法官中，引進外部參審員一同評議。但法案早在去年中就已經提出，至今超過8個月，立法院卻還沒開始審理。

對於司法院提出的《法官法》修正草案，民間司改會董事長林永頌認為，外部委員並未過半數，仍由法官、檢察官、律師組成的法律人為主，仍會「官官相護」。他舉出近期「檢察官評鑑委員會」做出的幾個誇張決議，經監察院調查後認為決議有缺失。例如某件外籍移工遭性侵案件，檢評會認為「對被害人有相當信任感，才會放心將生殖器放入被害人口中，不怕被利齒所傷。」如此脫離人民法感情的決議，林永頌批評「檢評會留著幹嘛，廢掉，不用存在。」「這樣的評鑑，是在縱容還是在評鑑！」

立委黃國昌也批評，司法院2011年提出《法官法》評鑑制度後，必提出由司法院全面評鑑，但評鑑多年下來，全都沒事，全都很好。黃國昌痛罵，「浪費納稅人的錢在打假球、浪費納稅人的錢在擦脂抹粉。」而去年司法院提出《法官法》修正草案後，他就開始詢問官員，法案何時送進立法院審議？但司法院一下說送到行政院會銜，一下又說送到考試院會銜，至今超過8個月，還沒送進立法院審議。「全部拖著，開什麼玩笑，拖過這幾個月就沒事了嗎？」

另外司改會也批評司法院提出的《法官法》修正草案即便過關，對於淘汰不適任司法官的效果可能還是很差。因此司改會建議，草案還要修正，應該讓外部委員過半數，另外也要加強內部職務監督機制，由法院院長、檢察長直接監督。



▼民間司改會董事長林永頌。（圖／記者林敬旻攝）