小三通落地簽人數破新高　開放陸處級以下官員盼再引消費力

▲小三通人數持續增長。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

據移民署統計，2月份小三通入出境旅客共153686人次，較去年同期成長8.6%，其中2月7日落地簽入境數達772人次，也創下歷年單日最高。對此，金門縣政府表示，2月適逢農曆春節，再加上金廈地緣相近，隨著自由行更加便利，更帶動大年初一至初五陸客入金旅遊人數每每破千，此外，自由行加落地簽的模式也逐漸便利且盛行。

根據移民署資料統計，108年2月份小三通入出境旅客計153,686人次，較去年同期141,474人次，增加12,212人次，成長8.6%，其中台灣旅客計80,362人次，較去年同期77,362人次，增加3,000人次，成長3.9%；大陸旅客計70,902人次，較去年同期61,799人次，增加9,103人次，成長14.7%，外籍旅客計2,458人次，較去年同期2,313人次，增加145人次，成長6.3%。

大陸旅客之中，入境計35,547人次，較去年同期30,696人次，增加4,851人次，成長15.8%；其中以落地簽方式入境計7,372人次，較去年同期5,247人次，增加2,125人次，成長40.5%。

金門縣觀光處指出，小三通人流多寡，對整體經濟發展有舉足輕重之影響，尤其政策層面，更為小三通能否蓬勃發展之主因，縣府也不斷向中央爭取各項惠金之措施；例如近日移民署就釋出善意，自108年3月6日起至9月5日止，公告試辦大陸地區人民現（曾）在中共黨務、行政或其他公務機關任處級正職級以下職務，曾入境台灣地區且無違規紀錄者，得申請落地簽入境金門，將加大落地簽人流之力度，未來，縣府將持續爭取相關簽證程序之簡化，同時深化金廈兩門旅遊交流與合作，更進一步結合澎湖旅遊資源，讓旅遊線路更加豐富，遊程更加多元，打造廈門—金門—澎湖旅遊亮點。