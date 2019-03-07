　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

這樣也找得到？ 　服務無國界韓生旅台丟皮夾警奉還

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警二分局接獲民眾在公車站所拾獲的皮夾1個，發現裡面僅有韓國身分證、韓國信用卡、一卡通及現金，警方透過友韓民眾協助，查出韓國失主身分及地址，將皮夾寄交奉還。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局接獲民眾在公車站所拾獲的皮夾1個，發現裡面僅有韓國身分證、韓國信用卡、一卡通及現金，警方透過友韓民眾協助，查出韓國失主身分及地址，將皮夾寄交奉還。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局接獲民眾在公車站所拾獲的皮夾1個，發現裡面僅有韓國身分證、韓國信用卡、一卡通及現金，沒有我國的相關證件，也沒有名片或聯絡電話，警方積極查尋，透過友韓民眾協助，查出韓國失主身分及地址，將皮夾寄交奉還，成為失主一輩子難忘的回憶。

▲台南市警二分局接獲民眾在公車站所拾獲的皮夾1個，發現裡面僅有韓國身分證、韓國信用卡、一卡通及現金，警方透過友韓民眾協助，查出韓國失主身分及地址，將皮夾寄交奉還。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研判應為來旅遊的背包客不慎遺失。惟時隔多日，恐怕很難再找到皮夾的主人。正當警方搜尋多時皆無功而返，打算上網公告招領時，防治組巡官李威廷及警員黃冠宇抱著服務到底的心態，不輕言放棄。正巧有位經常來往韓國的友人「小雅」，與韓國當地警方熟識，遂商請小雅向韓國警方求助。幸運地，韓國警方透過身分證及信用卡上的資料，很快地與這名住在韓國光州的金姓學生家裡聯絡上，而且金姓學生已經返回到韓國。


金姓學生表示，原本當天晚上坐著公車及計程車要到大東夜市去，明明記得錢包放在褲子口袋裡面，但是下車後要逛街時，突然發現錢包不翼而飛了。原本規劃已久的自助旅行，卻發生這個插曲，讓人有點掃興。不過很高興自己的皮夾能夠失而復得，真是太神奇了！

▲台南市警二分局接獲民眾在公車站所拾獲的皮夾1個，發現裡面僅有韓國身分證、韓國信用卡、一卡通及現金，警方透過友韓民眾協助，查出韓國失主身分及地址，將皮夾寄交奉還。（圖／記者林悅翻攝，下同）


警方經比對護照及身分證的資料，確認是本人無訛後，便予以發還，將失物寄到韓國去。台南警方的熱情及積極，也正好做了一次令人深刻的國民外交，讓台南成為外國人一輩子難忘的回憶。

ET快訊
連員工都不知！麥當勞質感「消光黑紙袋」網曝限量款秘密
「上班當天才知不用來」國巨爆無預警裁員　走的都是台籍員工
「感受冰冷移屍推車」震撼教育　76酒駕累犯殯儀館上課嚇歪

關鍵字：韓生,旅台,皮夾,奉還

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

趕飛機遇天雨路滑翻車　國道休旅車駕駛拋飛喪命2女輕傷

影／高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

影／6人南下談判2人遭砍、槍傷　北上直送「黑道急救站」遭拒收

謝政鵬再PO文「無法原諒司機」：人命比撞殘還低賤？

鈕承澤爭「解禁」夢碎　法官不准：資力雄厚恐不返台

台東青農赴港傳授「撩妹術」　種出好吃「醜美人」

花蓮設置40處村里資收站　資源回收物増量480公噸

這樣也找得到？ 　服務無國界韓生旅台丟皮夾警奉還

看病不用再舟車勞頓了！　百大名醫下鄉築起區域醫療防護網

桃園婦11年12次竊盜前科拿身障手冊當藉口　檢不通融照起訴

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

台東青農赴港傳授「撩妹術」　種出好吃「醜美人」

花蓮設置40處村里資收站　資源回收物増量480公噸

這樣也找得到？ 　服務無國界韓生旅台丟皮夾警奉還

看病不用再舟車勞頓了！　百大名醫下鄉築起區域醫療防護網

桃園婦11年12次竊盜前科拿身障手冊當藉口　檢不通融照起訴

竹市高峰植物園重整　驚見城市裡的原始森林秘境

台灣燈會「一字餡」肉包漏氣　鹿港「阿振肉包」跳出來捍衛名聲

花蓮「海是生活節」讓你成為魚達人　7場講座報名從速

頭城兒童節「鯉想啟程」　夢想留言大募集起動

開智慧了！宜蘭五結中國興國小師生訪福德廟文昌殿

空軍坦言「台海戰力失衡」才採購新戰機　已檢討F-16性能提升進度落後

歐洲看超優套房！「只有大門有鎖」還同住女房東　她驚呆：有人敢住嗎

新北屁孩搭公車只投10元！被抓惱羞嗆「X你娘」　司機衝下車暴打教訓他

麥當勞設計大賞　學子展現「麥式潮流」給你好看

菩薩清冷財神熱、九華山上市...政協委員籲整治「佛道商業化」

出版社贈書　書蟲蔡英文堅持付錢：這樣我才能帶回家

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

少校驚傳家暴！輸錢就打人　女友PO「熊貓眼照」網喊快逃

中職／執教15年歷經波折　洪一中：曾因追求完美與球員衝突

防止黑幫糾眾滋事　北市警局通令查不法「4天逮706人」

地方熱門新聞

房裡老街300萬新路毀了　廠商..

33年「和春影城」將熄燈　高雄..

陳筱諭痛批新潮流造謠　不排除提..

漆彈場暗藏天九牌　雄警逮23賭..

夢幻志願科系　交大授攻略

鹿港肉包滿肉餡　打臉一字餡

老翁太魯閣步道摔傷　眾人抬下山

桃園彩色海芋季　五星主廚到農莊

萬金石馬拉松17日登場　警力義..

天雨路滑！　警提防摔小撇步

女子跳河　消防人員及時救溺送醫

報廢機車免奔波　監理站快速搞定

嘉義縣畜牧業資源化　沼渣沼液回..

林務局贈苗　5千苗木免費索取

更多熱門

相關新聞

質感「短夾」最便宜一千元可入手

雖然大家都說「有錢人都用長夾」，但如今小包當道，零錢包、短夾或許更加實用！下面來推薦幾款近期網路討論度極高的萬元以下短夾，有質感還超耐用，買一個撐好幾年。

年後皮夾剩3張百鈔　人夫秒淚噴：要安太座

6招「錢包整理術」拯救漏財衰運

錢包選對4種招財顏色　豬年財運旺

錢包選對顏色能旺財

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面