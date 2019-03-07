這樣也找得到？ 　服務無國界韓生旅台丟皮夾警奉還

▲台南市警二分局接獲民眾在公車站所拾獲的皮夾1個，發現裡面僅有韓國身分證、韓國信用卡、一卡通及現金，警方透過友韓民眾協助，查出韓國失主身分及地址，將皮夾寄交奉還。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局接獲民眾在公車站所拾獲的皮夾1個，發現裡面僅有韓國身分證、韓國信用卡、一卡通及現金，沒有我國的相關證件，也沒有名片或聯絡電話，警方積極查尋，透過友韓民眾協助，查出韓國失主身分及地址，將皮夾寄交奉還，成為失主一輩子難忘的回憶。

研判應為來旅遊的背包客不慎遺失。惟時隔多日，恐怕很難再找到皮夾的主人。正當警方搜尋多時皆無功而返，打算上網公告招領時，防治組巡官李威廷及警員黃冠宇抱著服務到底的心態，不輕言放棄。正巧有位經常來往韓國的友人「小雅」，與韓國當地警方熟識，遂商請小雅向韓國警方求助。幸運地，韓國警方透過身分證及信用卡上的資料，很快地與這名住在韓國光州的金姓學生家裡聯絡上，而且金姓學生已經返回到韓國。



金姓學生表示，原本當天晚上坐著公車及計程車要到大東夜市去，明明記得錢包放在褲子口袋裡面，但是下車後要逛街時，突然發現錢包不翼而飛了。原本規劃已久的自助旅行，卻發生這個插曲，讓人有點掃興。不過很高興自己的皮夾能夠失而復得，真是太神奇了！



警方經比對護照及身分證的資料，確認是本人無訛後，便予以發還，將失物寄到韓國去。台南警方的熱情及積極，也正好做了一次令人深刻的國民外交，讓台南成為外國人一輩子難忘的回憶。