反制去中國化！鄭建邦：在台灣青年國家民族認同多做工作

▲鄭建邦表示，民革會持續推動兩岸青年交流交往，圖為第一屆海峽兩岸青年發展論壇吸引500多名青年參加 。（圖／記者魏有德攝）

記者馬叔安／綜合報導

大陸全國政協副主席、民革中央常務副主席鄭建邦日前表示，在推動兩岸青年交流方面，民革將幫助台灣青年到大陸就業、創業等，以及在台灣青年的國家、民族認同問題上多做工作，此外，解決台灣青年赴大陸發展遇到的問題，是一個長期的過程，「相信廣大台胞、台灣青年也都理解。」

鄭建邦5日接受《中新社》採訪時表示，作為以對台工作為特色的參政黨，民革今後將繼續「出新」，持續推動兩岸青年交流交往，「一是順應潮流，幫助台灣青年到大陸就業、創業等，並向有關部門提出意見建議，加速這個過程；二是在台灣青年的國家、民族認同問題上多做工作。」

▲民革中央常務副主席鄭建邦。（圖／翻攝自民革中央網站）

鄭建邦認為，「去中國化毒害了台灣青年」，在消除「去中國化」的惡劣影響方面，民革做了很多工作，如與台灣青年重走抗戰路，兩岸共用史料、共寫史書等，民革與台灣具有很深的歷史淵源，這種淵源不斷減少也是客觀規律，但這並不意味著民革就無所作為、無處著力，舊的淵源減少，新的淵源又會形成，民革可以通過工作，積累大量的新淵源。

他也說，「惠台31條措施」出台1年間，解決了不少台灣青年在大陸就業、創業等方面的難題，多數台灣青年對此表示「熱烈歡迎」，且「基本滿意」。

民革全稱為中國國民黨革命委員會，是大陸排名第一的民主黨派，也是如今大陸全國人大常委會內的第4大黨，創立於1948年，現任主席為萬鄂湘。