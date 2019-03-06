陸研究與試驗發展經費連升4年　科技部：超歐盟15國平均

▲大陸去年的研究與試驗發展經費比前年成長11.6%，圖為嫦娥四號。（圖／翻攝自中國探月工程官方微博）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家統計局日前發佈的數據顯示，2018年研究與試驗發展（R&D）經費支出19657億元人民幣（約新台幣9兆元），比上年增長11.6%，也是這項支出自2014年以來連續4年上升。大陸科技部負責人表示，大陸的研究與試驗發展（R&D）經費支出，超過歐盟15國平均水平。

數據顯示，2018大陸全年國家重點研發計劃共安排1052個項目，國家科技重大專項共安排563個課題，國家自然科學基金共資助44504個項目，截至年底，正在運行的國家重點實驗室501個，累計建設國家工程研究中心132個，國家工程實驗室217個，國家企業技術中心1480家。

▲大陸2014-2018年研究與試驗發展（R&D）經費支出及其增長速度統計圖表。（圖／翻攝自大陸國家統計局網站）

此外，國家科技成果轉化引導基金累計設立21支子基金，資金總規模313億元，全年境內外專利申請432.3萬件，比上年增長16.9%。

《新華社》指出，「嫦娥探月、北斗組網、航母海試、鯤龍擊水……2018年，不斷涌現的重大科技成果為實現高質量發展提供了強有力的科技支撐，推動科技創新融入經濟社會主戰場，支撐引領高質量發展取得新成效。」大陸科技部負責人表示，「2018年我國科技實力進一步增強，主要科技創新指標穩步提升，我國研究與試驗發展（R&D）經費支出超過歐盟15國平均水平，研發人員總量居世界第一，發明專利申請量和授權量居世界首位，科技作為創新驅動發展『第一動力』的作用更加凸顯。」

▲大陸西昌衛星發射中心今執行「北斗三號工程第十次組網發射任務」。（圖／記者蔡浩祥攝）

此外，數據顯示，2018年大陸全國高新技術企業達到18.1萬家，技術合同成交額超過1.7萬億元，科技創新創業培育壯大新動能，6500多家眾創空間服務創業團隊40萬家，創業就業人數超過140萬人。