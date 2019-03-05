女子頭痛嘔吐手抬不起來...一查腦內有「7條活包蟲」

大陸中心／綜合報導

在青海工作的王女士一個多月前身體出現異常，走路的時候手抬不起來，有時頭疼頭暈，嚴重還會嘔吐。經開顱手術，她的腦中被取出7條活蟲。醫生判斷是包蟲，這種病主要是狗的絛蟲及幼蟲感染，人的感染主要是通過狗的排泄物污染的水源、食物，或者說跟狗接觸沒洗手。

據《看看新聞》報導，小王和老公從青海到浙江嘉興打工。老公表示，一個多月前明顯感覺老婆不對勁，「走路的時候不行，她走來走去，（手）就是抬不起來了，沒力氣了。」

王老公說，上班期間，小王頭痛的厲害，有的時候，她腦子里面暈得不行，就診前三天，每天都頭痛，一晚上痛到天亮，嚴重的時候還會嘔吐。老公隨後把小王送到醫院。

▲女子腦內陰影直徑近7公分。（圖／看看新聞）

在掃描小王的頭部後，省榮軍醫院神經外科主治醫師應國政說，「門診我們給她查了個CT，發現顱內有蠻多異常密度的佔位，因為這麼多的佔位，而且它有完整的包膜且多發，我們考慮還是一個寄生蟲感染的可能性比較大。」

在看掃描片時，醫生發現小王腦袋裡竟然有七個圓形陰影，最大的直徑已經達到了7公分，相當於一個雞蛋的大小。應國政稱，「至少四、五年以上了，把正常的腦組織都擠到異常區域去了，形成腦疝了，如果不處理的話，對她生命是有危險的。」

醫院於2月21日安排開顱手術，結果真的從小王的腦袋裡面找出了7個大蟲子，取出來的時候，有些蟲還是活的。醫生判斷這些是包蟲。考慮到小王體內可能還有其他幼蟲或者蟲卵的存在，醫生叮囑，手術以後小王必須定期吃打蟲藥。

應國政表示，「包蟲主要是狗的絛蟲及幼蟲感染，人的感染主要是通過狗的排泄物污染的水源、食物，或者說跟狗接觸沒洗手，再通過我們人的嘴巴吃進去，到人的消化道裡面，進入腸壁，進入血液循環，然後在體內生長（最後侵入到）通過血液循環，侵入神經系統，到腦組織裡面。」

應國政提醒說，「跟狗親密接觸之後，一定要洗手，做好衛生清潔工作，狗也要定期帶它到寵物醫院去驅蟲治療、檢查。」