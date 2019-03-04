3萬年前人類已能控制燃燒！河南欒川發現古用火遺跡

▲欒川龍泉洞舊石器遺址發掘現場（資料照片）。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

河南的「欒川舊石器遺址群」日前發現了距今約3萬至4萬年的1處灰燼和4處火塘，這是當地首次發現用火遺跡。據了解，其中3處火塘呈「品」字形排列，說明當時的古人類具備把每個火塘用石塊圍成近乎圓形的技術。專家認為，這說明當時的人類，已掌握如用石塊控制火焰燃燒的程度和範圍的用火技巧。

《新華社》指出，洛陽市文物考古研究院自從2014年以來，聯合欒川縣文物管理所對龍泉洞遺址進行持續發掘，約20平方公尺的發掘面積，已出土石製品、動物化石、骨器等標本2.3萬餘件。

▲欒川龍泉洞舊石器遺址出土的骨器（資料照片）。（圖／翻攝自《新華社》）

該發現入列「2018年河南省五大考古新發現」，針對這次出土的古人類用火遺跡，河南欒川舊石器遺址群項目主要發掘負責人顧雪軍表示，這樣搭出的火塘裡，明火熄滅後更容易被重新引燃，「結構如此清晰的用火遺跡，在同時期考古發掘中十分罕見。」

▲欒川龍泉洞舊石器遺址出土的石核（資料照片）。（圖／翻攝自《新華社》）

洛陽市文物考古研究院院長史家珍說，3萬至4萬年前是現代人形成的關鍵時期，欒川又位於中國自然地理南北分界線上，龍泉洞考古發掘對區域性早期人類演化、中華文明起源脈絡、古環境變遷等課題研究意義重大。

據介紹，龍泉洞遺址還出土不少精美的骨器，部分骨器有火燒、磨製痕跡，鹿、牛、犀以及食肉類動物等動物化石，「研究動物化石可以分析遺址周邊區域古環境，進而瞭解古人類生存模式等」顧雪軍說。