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「比不過韓國瑜反酸人家」　王世堅批柯文哲：你的15分鐘結束了！

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▲▼王世堅回應柯文哲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲王世堅怒轟柯文哲。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜近來無行程，僅在臉書發文，網路聲量仍大勝台北市長柯文哲，柯文哲回稱「我是來當台北市長，不是來當部落客的」，對此，「柯黑」議員王世堅4日怒轟，柯文哲是政治部落客的始作俑者，「那他現在比不過人家，又反過來酸」，柯文哲的15分鐘結束了。

王世堅表示，「我們台灣第一個政治界的部落客就是柯文哲，他過去以身為政治版的部落客為榮啊」，以前的社會是士農工商365行，大家各自在自己工作崗位、專業領域，去努力去奉獻，只有柯文哲，他就是吃碗內、看碗外，就是要借助搞怪、作秀、炒議題、曝光來哄抬他自身量，「柯文哲是政治部落客的始作俑者，那他現在比不過人家，又反過來酸。」

外傳民進黨拱韓國瑜消滅藍天王，國民黨拱柯文哲消滅蔡英文的說法，王世堅對此回應，民進黨沒有那麼無聊，國民黨就不清楚了，他說國民黨拱他，原來從過去到現在，柯文哲的聲勢都是國民黨拱出來的，太妙了，「國民黨真的是養鼠為患了、現世報」。

接著王世堅話鋒一轉突批評柯文哲3日爬陽明山挑戰「大縱走」，「你爬山就爬山那個什麼，他昨天又引述聖經，前一陣子引述佛經，昨天引述聖經，我看過幾天他引述可蘭經的吧，那再來多了那個藏傳密宗心法，太多啦。」

王世堅說，休假就休假爬山就爬山，扯東扯西幹什麼，然後又洋洋自得，沾沾自喜，這大概就是讓市民漸漸看破手腳的原因，就是在這裡。他批評，柯文哲完全無心於市政，所以希望你到此為止，不要心裡那麼權謀，沒有人也沒有一個政黨那麼無聊，去哄抬柯文哲。

王世堅說，柯文哲不旦聲勢下挫，而且他自己已經開始沒有信心，所以他要送柯文哲一句話，這其實在前年他送柯文哲甘地傳的時候，已經有提醒過他，他跟柯文哲說甘地的一句名言，「人是思想的產物」，心裡想的是什麼就會成為什麼樣的人。

王世堅說，因為柯文哲現在心裡想的就是搞怪作秀選總統，所以柯文哲就成為小丑、權謀政客嘛，他個人自甘墮落本來不甘我們的事，可是他身為首都台北市長，「現在我們台北市從交通到經濟都快被你柯文哲癱瘓了，你就不能醒醒，就不能做做好事，你做市長該做的事可不可以。」

王世堅提到，西洋有一句名言「每個人都有15分鐘」，「your 15 minutes are up」，「柯文哲你的15分鐘結束了喔，你的光輝可能就會從此褪去，所以你想清楚喔，不要成天搞那些議題。」所以他最近酸人、酸語，什麼都來了，過一陣子後會更糟糕，最後他會自毀自焚。

王世堅強調，因為基於議員的職責，本來就是要盯緊你市長啊，不得不對柯文哲針砭，要關注一下柯文哲的新聞，「要不然我是說真的，我看他的一言一行喔，我有時候真的，我不禁想吐。」

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關鍵字：王世堅,柯文哲

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