見李登輝、陳水扁操作「棄英保柯」？　柯文哲：不要整天陰謀論

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲去近日前總統李登輝、陳水扁，被外界解讀為是在操作「棄英保柯」，對此，柯文哲4日受訪表示，他隔一段時間都會去拜訪李登輝、陳水扁，而他與陳水扁還有醫病關係，「不要整天陰謀論」。

柯文哲4日出席2019臺北市創新實驗教育成果發表會，針對與高雄市長韓國瑜「柯韓會」兩度破局，柯文哲說，他去每個地方也不見得要跟每個人見面，這很奇怪，自然就好，時間到了就會見面，覺得交情也沒有問題，就是大家方便，「奇怪怎麼老是變成這是問題，難道為了見面而見面嗎？這很奇怪。」

至於外界指柯文哲去看李登輝、陳水扁，是在操作「棄英保柯」，柯文哲回應，這也是想太多，見李登輝，大概每隔一段時間都會去看他，只是他剛好那一陣子住院，當醫生不太喜歡去醫院看病人，我常每次去就問東問西，造成醫生的壓力，所以就不太喜歡去，等李登輝出院，他身體恢復比較好才去見面，所以見李登輝這蠻自然的啊，「因為我每隔一段時間就會去看他。」

柯文哲解釋，「看阿扁是這樣，只要我去高雄都會去看他，我跟他有比較特殊的關係，有醫病關係」，所以不管他怎樣，總是醫生病人關係，看一看神經學的變化現在怎樣，有時候看一看這也還好拉，反而過去一整年去高雄沒有去看他，比較不對勁，我有去高雄有時間都會去看他。

柯文哲表示，陳水扁當過一任市長、兩任總統，總是知道很多東西，有時候問一問，也可以知道一些知識，這也不是什麼壞事，所以當時會叫文化局給他做口述歷史，「我覺得發生在台灣的一切，都是歷史的一部分」，對我來講不管是見李登輝、阿扁，都是蠻自然的事情，你都們在講說什麼拉攏獨派啊，操縱棄保，「不要整天陰謀論，頭殼壞去。」

對於阿扁的主治醫生陳順勝不諒解柯文哲的「裝病說」，稱很多扁迷希望阿扁不要再跟柯文哲見面，柯文哲表示，這才是被栽贓，解釋過太多遍了，「我是說他不用裝病，他真的病了」，阿扁哪有不體諒，病人自己都覺得沒有問題，你主治醫生怎麼反而有問題。柯文哲說，所以有時候我就受不了你們這些媒體標題殺人，這更好笑，「阿扁自己都說沒有問題，你們旁邊一直說有問題，我都不曉得怎麼回事。」

▲柯文哲出席2019臺北市創新實驗教育成果發表會。（圖／記者湯興漢攝）