女兒眼睛被打傷！父拿刀衝學校「捅死9歲男同學」　被判處死刑

▲林男拿刀捅死9歲男同學，遭判處死刑。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸浙江省溫州里安市的隆山實驗小學在去年發生家長為報復女兒被欺負，用刀捅死另一名9歲男同學的事件，溫州市中級人民法院在1日宣判，這名爸爸雖然事後自首，但犯罪情節重大，將被依「故意殺人罪」處以死刑，並剝奪政治權利終身。



在去年9月19日下午，36歲的爸爸林建廈的耳聞女兒和另一名葉姓男學生有摩擦，眼睛被打傷了，要求葉童公開道歉，但是未得到結果，因此生了報復念頭。9月21日下午4點多，林男帶著水果刀到里安的隆山實驗小學，把人帶到廁所後，用刀狂捅10幾刀，9歲的男童背部、頸部都受到重傷，最後在晚上7點多宣告不治死亡。

林男事後自行報警，警方到場時，他坐在廁所地上抽菸，旁邊就是倒在血泊中的葉姓男童。事後警方將林男逮捕，他宣稱處在精神分裂症緩解期，但經過鑑定後法官認定，林男具有完全刑事責任能力。

這起案件於1日在溫州市中級人民法院大法庭開庭審判，法官認為，林男持刀故意殺人，並致人死亡，其行為已構成故意殺人罪，犯罪情節極其惡劣、犯罪後果極其嚴重、社會危害性極大，依法應予嚴懲。另外，林男雖然是自首，但因罪行極其嚴重，不足以從輕處罰。法院以故意殺人罪，判處被告人死刑，剝奪政治權利終身。

▼林男雖自首，但犯案情節嚴重，法官判處死刑。（圖／翻攝自微博）

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