孟加拉化學品倉庫晚間大火　增至81死、50傷「消防員奮戰整夜」

▲一處存放化學品的倉庫發生火災。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

孟加拉首都達卡（Dhaka）一處倉庫當地時間20日晚間10時30分發生大火，造成至少81人喪生、50人受傷送醫，一些人情況危急。這場憾事引發廣大批評，外界指責該國並未重視工人的權利以及安全狀況。

火災地點位於達卡舊城區喬克巴扎爾（Chawkbazar），這裡街道狹窄、建築密集。CNN報導，達卡警察局副局長伊布拉欣（Ibrahim Khan）表示，消防員幾乎整晚都在控制狀況，火勢當時迅速蔓延到其他5棟建築，其中包括一家餐館，顧客在火勢中喪命。

孟加拉當地媒體報導，死亡人數已增至81人，稍早的報導顯示有69人罹難。《路透社》指出，至少50人住院。

失火的建築包括一處香水公司的倉庫，大量塑膠與其他化學品被點燃。伊布拉欣說明，直到今天早上，火勢已得到控制。

▲散落的化妝品。（圖／路透）

消防隊長表示，「當我們能夠搜鎖整個建築物時，就能夠知道確切的受害人數。」孟加拉當局已開始作業協助找尋罹難者，許多親人則在醫院等待。

喬克巴扎爾建於400多年前，屬於達卡的舊城區以及商業、工業中心，長期以美食聞名。過去幾十年裡，此區人口如雨後春筍般湧現，房屋與公寓建築在倉庫、工廠的上方，周邊的街道都很狹窄。

事實上，孟加拉過去就發生多次致命火災，很多地區的工廠被發現不夠安全，未達標準。2012年11月達卡郊區發生火災，造成至少117人死亡，13人被指控嚴重疏忽安全措施。

回到2013年，孟加拉國薩瓦區一棟8層大樓發生倒塌事故，死亡人數來到1127人，約2500人受傷，成為該國死傷最慘重的工業事故之一。