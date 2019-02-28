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川普孫女、孫子向習近平拜年　全中文唱「24節氣歌」被讚可愛

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▲川普的孫女、孫子向習近平拜年。

大陸中心／綜合報導

農曆新年期間，美國總統川普致信向大陸國家主席習近平祝賀新年，並隨信附上孫女、孫子的中文拜年影片。影片中，三個孩子穿著一身紅色的中國風服裝，站在豬年的造型春聯前大喊「新年好」，並唱起「24節氣歌」。

央視在2月27日公開這段拜年影片，並配上了中文字幕，不過沒有太多介紹。根據外媒報導，川普22日在白宮與大陸國務院副總理劉鶴會面時，劉鶴為習近平帶來的問候信件中，就有特別提到這支祝賀影片。習近平在信中指出，很高興看到孩子們的中文又有進步了，他與夫人彭麗媛重播了好幾次這段可愛的影片。

從影片可以發現，三個孩子中，川普的孫女阿拉貝拉（Arabella）的中文程度最好，能夠把歌曲從頭唱到尾。其實，阿拉貝拉早在2017年川習會時，就展示過中文能力，當時她以特別嘉賓之姿出現在歡迎晚宴播放的影片，用流利的中文向習近平問好，「習爺爺你好、彭奶奶你好，大家好！」還唱了中國兒歌《我們的田野》。

阿拉貝拉出生於2011年，3歲開始在幼兒語言中心上中文課，平時的課程包含唱歌、日常會話以及故事解謎等。此外，在進入語言中心前，阿拉貝拉的母親伊凡卡就已聘請華人保母照顧孩子，平時也會教孩子們一些中國歌曲，給阿拉貝拉很好的啟蒙。

▼阿拉貝拉經常在影片中秀中文。（圖／路透社）

▲ 川習會晚宴上播放來自川普外孫女阿拉貝拉演唱中文歌曲的影片。（圖／路透社）

▼川普牽著阿拉貝拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普孫女阿拉貝拉Arabella。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：習近平,川普,新年

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