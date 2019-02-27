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泰國小天后Gail來台掃貨PS美美妍面膜　貼心致贈《聲林》閨蜜好姊妹

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▲Gail來台掃貨PS美美妍面膜貼心致贈《聲林》同班閨蜜好姊妹。（圖／東森購物提供）

音樂小天后Gail來台舉辦簽約量子娛樂記者會，特別掃貨年輕女孩超愛的PS美美妍面膜，做為送給聲林之王同班好姊妹的伴手禮。(圖／公關提供)

消費中心／台北報導

才剛簽進量子娛樂成為一姊的泰國音樂小天后Gail，來台舉辦記者會的同時，特別掃貨台灣90後女孩熱烈討論的話題面膜PS美美妍，做為給《聲林之王》同班閨蜜姊妹們的伴手禮，果然受到好姊妹們的熱烈歡迎，同聲說讚。

來自泰國的Gail Sophicha 蓋兒．蘇菲佳，6歲就參加《泰國達人秀》選秀節目，以最年輕選手拿下亞軍，因為嗓音甜美，形象清新可愛，受到各國粉絲喜愛，封她為「音樂奇才」、「音樂神童」。

▲▼Gail與量子娛樂簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲Gail於26日正式加入量子娛樂。(圖／記者林敬旻攝)

去年Gail以13歲的年齡登上台灣最受矚目選秀節目《聲林之王》，是整季比賽中最年幼的選手，但憑藉著強大的音樂實力和天籟美聲一路過關斬將，打進前四強，穩健的台風和高水準表現完全不輸給年齡整整大她兩倍的選手，而其中她以台語和閻奕格合唱的《你啊你啊》，Youtube總觀看次數突破662萬次，總決賽更獲選台灣網友心中人氣最高榜首，26日她以小天后之姿，一舉被娛樂教父王偉忠和媒體教父王令麟欽點，簽進量子娛樂製作公司。

日前《聲林》的同班閨蜜好姊妹李佳歡等一行人前往泰國找Gail同遊，還換上泰國傳統服飾，化身泰國小公主，而Gail來台灣辦記者會也特地貼心準備了PS美美妍面膜贈送給《聲林》同班姊妹的伴手禮，Gail聽說這款面膜是目前台灣90後女孩間熱烈討論的話題面膜，在台灣校園少女和輕齡OL間非常受到歡迎，送給好姊妹後果然大受歡迎，都稱讚Gail送的面膜超好用。文青女神凡雨禾更說，自己一直有換季的肌膚困擾，像是脫皮、太乾燥，沒想到都因為這片面膜消失不見了，超狂保水、長效保濕簡直大放絕。

▲Gail與凡雨禾。（圖／公關提供）

▲Gail 貼心帶來PS美美妍修修臉面膜送給師姐們當伴手禮，讓同門師姐們超開心，凡雨禾(左)就大讚解決了她多年的肌膚困擾。(圖／公關提供)

來自韓國的PS美美妍，集合韓國頂級研發團隊，針對台灣女性的生活習慣與肌膚困擾，以高效配方與創新科技，提出全方位的保養方案，創造超科技、超天然、超有感、不修圖的天然美肌。「PS美美妍修修臉面膜」，更提出創新前導型護膚概念，添加100,000ppb益生菌,從優化肌膚菌叢生態系統開啟保養前導,幫助加倍提高後續保養效能,搭配高濃度雙效修護配方和韓國獨特微導膜,取代美容導入液，被譽為新一代保養前導神器。

PS美美妍修修臉面膜分為 水感修修保濕平衡面膜/ 23ML / 7入(粉綠)、打光修修淨透亮白面膜/ 23ML / 7入(粉橘)、3D修修緊緻彈力面膜/27ML / 7入 (粉紅)三款，目前皆在東森購物網ETMALL獨家販售。

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關鍵字：Gail,聲林之王,美美妍,面膜

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