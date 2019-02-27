獨登鎮西堡迷路求救　警消把握「落日時分」3.5小時找到人

▲警方接獲報案後，協同消防局田埔消防分隊隊員組成山搜小組入山救人，3個半小時就找到人並護送他平安下山。（圖／翻攝臉書橫山分局警政園地，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉鎮西堡山區一名登山客因受困迷路，誤入懸崖峭壁，新竹縣警局接獲報案立即派出警員協同消防局田埔消防分隊隊員組成山搜小組入山救人，3個半小時就找到人並護送他平安下山。

新竹縣橫山警分局表示，26日下午接獲110通報林姓登山客在尖石鄉鎮西堡山區迷路受困，獨自登山的林男自稱攀登鎮西堡A區時疑因路線不熟導致體力透支，迷失於登山林道中，由於林姓登山客於電話中表示他人在河流上方鄰近懸崖峭壁，隨時有墜落的風險，所以請在地的泰崗派出所警員謝安、秀巒派出所副所長彭俊賢配合消防分隊盡快組成山搜小組入山救人。

山搜小組接獲通報後，立即把握時間入山搜救，順利於接近下午5點時在鎮西堡A區入山口4公里處的大溪谷下方河流旁，發現林男。搜救人員找到他時，他正處於體力耗弱且驚魂未定，人員安撫林男情緒後開始護送他下山，也在晚間平安回到登山口。

橫山警分局也呼籲，登山客應在考量自身體能負荷及有熟悉林道之嚮導帶領下入山，以免發生危險，如有需要可撥打110請求警方協助。