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「國進民退」後坐力強　大陸官方急「輸血」3.3兆救民企

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▲習近平前往雄安新區訪查。（圖／翻攝自新華社）

▲去年下旬，大陸高層對「國進民退」論急踩煞車。（圖／翻攝自新華社）

記者蔡浩祥／綜合報導

去年下旬，大陸高層對「國進民退」論急踩煞車，相關單位成立各種質押紓困基金，透過入股對上市的民間企業「輸血」，大動作搶救民企。大陸財經媒體報導，截至目前，紓困基金總規模已近人民幣7000億人民幣（約合新台幣3.3兆元），有63家企業完成受援

「國進民退」論延燒迄今，民營企業上市公司股票質押規模、占比達到歷史高點，且大股東質押總市值已高達約4兆元，股權凍結頻率大幅高於過去數年，斷頭風險不斷惡化。

《證券時報》指出，去年10月，隨著深圳市國資入股上市公司，打響股權質押紓困第一槍以來，有關各方透過各類金融機構等設立質押紓困專案基金。

報導稱，截至目前，各類紓困基金總規模已接近7000億元。

▲北京、上海、深圳等指標性城市，政府部門已成立紓困專案基金 。（圖／CFP）

其中，北京、上海、深圳等指標性城市，政府部門成立的紓困專案基金合計規模約為3537億元；券商資管基金和紓困基金合計規模約2177億元。

保險資管成立的紓困專案產品規模達1083億元；滬深交易所合計發行18億元紓困專案債。

東方財富Choice數據顯示，2018年10月13日深圳政府宣布安排數百億紓困資金以來，A股已有125家上市公司披露了受援公告，63家實施完成。

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關鍵字：國進民退,紓困基金,民企

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