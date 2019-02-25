人生的最後一程　「預立醫療決定書」自己當家做主

▲中華小腦萎縮症病友協會秘書長涂衛成（後排中間）與父母哥哥簽下預立醫療照護決定書。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應病人自主權利法施行，屏東基督教醫院自1月7日開辦預立醫療照護諮商門診，迄今已完成10份預立醫囑，其中就有兩家共8人領風氣之先完成「預立醫療決定書」簽署上傳，其中中華小腦萎縮症病友協會秘書長涂衛成特別排假回來屏東，偕同爸媽和哥哥一家四口簽下該決定書。

屏東縣衛生局局長李昭仁、屏東縣醫師公會理事長鄭英傑、屏基院長余廣亮也鼓勵民眾趁健康時規劃生命末期的醫療照護，確保自己的尊嚴及善終

欲簽署預立醫療決定書，必須年滿20歲民眾在二親等親屬陪同下進行「預立醫療照護諮商」，與醫師、護理師、社工或心理師會談討論，倘若未來面臨生命末期、不可逆轉之昏迷、永久植物人狀態、極重度失智或其他經政府公告之重症等5種特定臨床狀況，自己是否要接受維持生命治療及人工營養及流體餵養。

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如心肺復甦術、機械式維生系統、鼻胃管灌食、胃造廔管灌食…等醫療照護。在充分了解並確定心意後簽下「預立醫療決定書」，之後由醫院上傳至衛福部系統並註記於健保卡上，讓醫師及家屬可以依照病人的意願，確保其尊嚴善終權利。

目前專責屏基預立醫療照護諮商門診的蘇慶豐醫師，也是負責屏基安寧病房、緩和醫療門診，深感當疾病已經不可治癒，延長瀕死過程的無謂醫療徒增病人痛苦，因此當病人自主權利法通過後，便積極地跟家人宣導，蘇醫師跟太太、媽媽、阿姨一家人並以身作則率先簽下「預立醫療決定書」。

蘇媽媽姊妹倆幾年前看到自己母親反覆住院，每當醫師問「要不要救?」時，兄弟姊妹沒人敢說不，只好讓母親身上佈滿急救用的醫療管路，又壓又電，最後走時可說是體無完膚，親眼目睹那種辛苦、痛苦，蘇媽媽餘悸猶存，不想自己也經歷一次，所以力邀妹妹一起來簽署。基於避免日後家人陷於「救與不救」的掙扎，免除愧疚與自責的壓力，蘇太太在簽署後告知自己的父母，自己生命末期的醫療選擇和決定。

中華小腦萎縮症病友協會秘書長涂衛成特別排假回屏東，偕同爸媽和哥哥一家四口簽下該醫療決定書。涂秘書長表示「也許是原住民對生命的樂觀態度，自小母親就透露未來不想接受插管治療的想法，深覺此種治療模式將會帶給自己及家庭很大壓力。」預立醫療照護不但顧及個人在生命後期的尊嚴，也能有效的預防醫療資源的浪費，讓照護能多一個選項。

屏基預立醫療照護諮商門診主治醫師蘇慶豐指出，對於永久植物人、極重度失智、不可逆轉之昏迷的病人與家屬來說，長年照護下來，體力、經濟、心靈都備受煎熬。預立醫療照護諮商門診為自費門診，需提前兩周預約掛號。