華為Mate X海報曝光　「世界上最快的可折疊5G手機」MWC問世

▲ Huawei 折疊手機 Mate X 海報曝光。（圖／翻攝自twitter／gimme2pm）

科技中心／綜合報導

就在前幾天，三星正式發布了Galaxy Fold，這是第一款帶可折疊螢幕的智慧型手機。然而，在MWC 2019期間，華為也正準備推出可折疊的華為Mate X，洩露的橫幅海報提供了該機的樣子。

根據外媒《The Verge》報導，在Twitter用戶@ gimme2pm洩露的橫幅中爆出了一個最大的消息，就是華為將會在今年的MWC中發布該公司第一款可折疊螢幕手機—華為Mate X。

幾個月來，華為一直在談論折疊5G手機的想法，不只在MWC的邀請上發布一個簡短的預告片，洩露的橫幅還給出了清晰的的手機外觀，以及確認它會被稱為Mate X。

對於Mate X，華為似乎採取了與三星不同的策略，手機螢幕是向外折疊，將單個較大的顯示器轉換為封閉式手機兩側的可用螢幕；Galaxy Fold則具有兩個獨立的螢幕，包含一個較小的外部和較大的折疊內部顯示器。此外，華為的海報還稱其為「世界上最快的可折疊5G手機」，儘管三星剛剛推出的Galaxy Fold也計畫推出支援5G功能的版本。

關於華為Mate X的細節還有許多疑惑，定價細節也並未出現在橫幅上，華為將於2月24日舉行新聞發布會，推出一系列新產品，包括此支可折疊手機。