特斯拉 Model 3被踢出推薦名單！「下猛藥」新車提前到貨上海

▲特斯拉Model 3到貨上海。（圖／澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

正值第七輪中美貿易談判之際，特斯拉（Tesla）首批Model 3於22日抵達上海外高橋碼頭，共有1600多輛。此次交車比原計劃的3月至少提早了一週，特斯拉希望藉此減少關稅衝擊，拯救下滑的業績。此外，美國權威雜誌「消費者報告」卻將Model 3踢出推薦名單，特斯拉的排名也因此跌出前十名。

綜合陸媒報導，運載著特斯拉Model 3的滾裝船「晨蝶號（Morning Cindy）」22日抵達上海，而交付儀式則於同日在北京金港體驗中心正式舉行。該批特斯拉共1837輛新車，其中1600多輛為首批登陸大陸的model 3車型。

據路透報導，此次到站大陸的汽車將先發送給在2018年底預定的顧客，而今年下訂單的客人則在3月底取車。

▲特斯拉Model 3（圖／路透社）

報導稱，英國調查公司 LMC Automotive的分析人士Alan Kang表示，對於提前到貨，「我認為是特斯拉想在日益嚴峻的局勢中，盡快把握住大陸市場。」

另有一名分析人士表示，許多潛在的消費者不單只會考慮Model 3，像捷豹 （Jaguar）的I-PACE、奧迪（Audi）或賓士（ Mercedes-Benz）的電動車也是選項之一。

據悉，特斯拉業績受中美關稅戰重創，北京官方針對美國生產的汽車加徵關稅後，特斯拉Model S 和Model X跨界車漲價高達3萬美元，讓特斯拉第二大市場的消費者，也就是大陸方面大吐苦水。因此，特斯拉去年在大陸的營收下滑13%，達17.6億美元。

為了降低運輸和關稅成本，減少貿易戰波及和拯救頹靡的營收，特斯拉決定在上海設超級工廠（Gigafactory ），並於今年1月10日開工建設，是上海有史以來最大的外資製造業項目。據悉，第一期產能預計生產25萬輛的Model 3、Model Y等系列車型，全部建成營運後，年產能將達50萬輛純電動車。這也象徵特斯拉在全球最大電動車市場中國放手一搏的決心。

▲特斯拉（Tesla）為減少人力成本進行裁員，預計裁7％的正職員工。（圖／Tesla官網）

但特斯拉的困境「一波未平一波又起」。美國權威雜誌《消費者報告（Consumer Reports）》21日（當地時間）將Model 3踢出推薦名單，原因是在設計上，包含車體、硬體設施、烤漆及外部零件有瑕疵，且不具備可靠性。消息發佈後，特斯拉在那斯達克綜合指數（Nasdaq）股價跌3.4%。

Model 3不僅是特斯拉第一台平價電動車，更是公司在前兩季連續獲利的主要營收來源。據悉，其性能可由3.5至 5.6 秒從時速0加速至60英里，並具有220 至 310 英里的續航里程。