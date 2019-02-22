　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

海巡4000噸級巡防艦開工　2020交船增添海巡戰力

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼海巡4000噸級巡防艦統包採購案開工。（圖／取自海巡署）

▲海巡4000噸級巡防艦統包採購案開工。（圖／取自海巡署）

政治中心／綜合報導

屏東東港遠洋鮪釣漁船「穩鵬號」在3千多海浬外的印度洋公海，爆發海上喋血案，海巡署派出巡護八號艦搭載特勤隊幹員全副武裝趕赴事發海域緝兇救人，突顯了海巡的重要性，為了增添海巡戰力，也啟動了「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」，日前已經舉辦開工儀式，預計2020年底交船。

▲海巡署特勤隊員集結整備完成出發救人，海巡署官員到場說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署特勤隊員趕赴印度洋救援。（圖／記者張君豪翻攝）

「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」係經艦隊分署聘請具採購、財務、造船及航海專業之內、外部評選委員，採最有利標決標方式，評選由台船公司承攬設計與建造，打造全新船型以符合海巡未來勤務需求。

新造4000噸級巡防艦，該艦除搭載高壓水砲、無人飛行載具(UAV)，尚配備手術室、診療室及回復受難者體溫之復溫室等緊急醫療救護及後送設備，兼具海上執法及人道救援所需能量。

為確保艦船艇建造維修品質、掌握承商履約能力、避免產生履約爭議，以強化督工勤務具體作為，艦隊分署於南部地區機動海巡隊設立「督工管制中心」，確實掌握艦艇建造維修狀況及督工人員勤務紀律，並加強艦艇維修前後之檢驗、複驗及履約管理等工作，俾利精進船舶維修養護暨督工勤務督導策略。

▲▼海巡4000噸級巡防艦統包採購案開工。（圖／取自海巡署）

▲督工管制中心揭牌。（圖／取自海巡署）

艦隊分署也積極推動計畫性保養制度(PMS)，該制度乃是源自於美國海軍，在各艦船艇服役期間，透過有計畫性的裝備保養使各項裝備維持正常運作，使保養的人力、物力皆能獲得最大效益的運用。

艦隊分署相信藉由「督工管制中心」的成立以及計畫性保養制度的落實，可以有效控管建造維修進度及品質，提升履約管理效能及艦船艇修造效益。

蔡政府力推國艦國造，海岸巡防署配合推動籌建海巡艦艇計畫，動用426億元預算在未來十年內建造141艘大小艦船，2018年就開始執行預算。

ET快訊
快訊／台南刺殺案女嫌「畫面曝光」！婦慘中4刀斷指　臟器外露
「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！經紀公司回應了
蔡英文：兩岸若開打我們承受第一波　之後希望全世界站出來
東京獨居男宅中發現「500具人骨」！警破門傻眼　鄰居嚇壞

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

F-21戰機亮相印度航空展　其實就是F-16V升級版

試圖瞄準總統專機！　土耳其開除300名F-16飛官「損失600億」

「光輝戰機」亮相印度航空展　陸軍司令親自試飛

柯文哲：國防準備不夠「是美國人告訴我的」　信用卡不能用殺傷力不下原子彈

國軍主力戰機三本柱「重返國道」 　漢光演習執行「戰備跑道」起降科目

海巡4000噸級巡防艦開工　2020交船增添海巡戰力

F-21戰機亮相印度航空展　其實就是F-16V升級版

獵鷹9號火箭爆「烈焰橘光」升空！執行「以色列首登月」任務

試圖瞄準總統專機！　土耳其開除300名F-16飛官「損失600億」

川普改變「完全撤軍」心意　白宮計畫在敘利亞駐守200美軍

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

無論同性異性我們都是同一國　同婚草案出爐「明訂5/24施行」

海巡4000噸級巡防艦開工　2020交船增添海巡戰力

F-21戰機亮相印度航空展　其實就是F-16V升級版

獵鷹9號火箭爆「烈焰橘光」升空！執行「以色列首登月」任務

試圖瞄準總統專機！　土耳其開除300名F-16飛官「損失600億」

川普改變「完全撤軍」心意　白宮計畫在敘利亞駐守200美軍

陸成功研製「太赫茲視頻合成孔徑雷達」　煙塵之下能正常對地面目標成像

「波塞頓」核魚雷水下測試影片曝光　俄海軍將裝備超過32具

中俄聯合研發「先進」重型直升機　2040年前生產近200架

「光輝戰機」亮相印度航空展　陸軍司令親自試飛

殲-10B實際戰力首度公開　1架對抗4架蘇-27取4：0戰績

「喜歡的人總在彼岸」　就算不相信緣分也要試著給彼此一個機會

蔡英文承認曾經逃課過　唱卡拉OK竟帶書去看...只聽朋友唱

邊睡邊瘦！做到「睡前8步驟＝助減肥」...蘋果醋竟是最強隊友

廣州成衣廠開「月薪7萬」…仍招嘸人！專家直指這2關鍵原因

Galaxy S10+開箱、實拍：123度超廣角讓人驚艷、反向無線充電很方便

無人機空拍與人工智慧結合　為台灣智慧城市立下全新里程碑

被批評是情緒化又極端女性　蔡英文：攻擊的人想影響領導人判斷

快訊／台南刺殺案女嫌「畫面曝光」！婦慘中4刀斷指　臟器外露

佔路肩堵救護車！她下跪「求司機讓道」猛磕頭30分鐘…爸爸送醫亡

想買《還願》順便可以做公益！開發商舉行慈善義賣

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

軍武熱門新聞

1架殲-10B抗4架蘇-27取..

「光輝戰機」亮相印度航空展　

土耳其開除300名F-16飛官

F-21戰機亮相印度航空展

影／兩岸開戰　蘇貞昌：戰街道戰..

陸成功研製「太赫茲視頻合成孔徑..

海龍儲訓滲透暨山地戰技鑑測

國軍「AGM-88B軍購案」大..

中俄將聯合研發近200架「先進..

傳國防部斥資124億升級雲峰飛..

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

美飛行員駕F-22叛逃下場？外..

俄坦承：售中S-400導彈遇風..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

快訊／確定了！KTV雙雄KTV好樂迪、錢櫃合併　宣示強強聯手

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

KID認了首度缺席《玩很大》！

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面