海巡4000噸級巡防艦開工　2020交船增添海巡戰力

▲海巡4000噸級巡防艦統包採購案開工。（圖／取自海巡署）



政治中心／綜合報導

屏東東港遠洋鮪釣漁船「穩鵬號」在3千多海浬外的印度洋公海，爆發海上喋血案，海巡署派出巡護八號艦搭載特勤隊幹員全副武裝趕赴事發海域緝兇救人，突顯了海巡的重要性，為了增添海巡戰力，也啟動了「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」，日前已經舉辦開工儀式，預計2020年底交船。

▲海巡署特勤隊員趕赴印度洋救援。（圖／記者張君豪翻攝）



「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」係經艦隊分署聘請具採購、財務、造船及航海專業之內、外部評選委員，採最有利標決標方式，評選由台船公司承攬設計與建造，打造全新船型以符合海巡未來勤務需求。

新造4000噸級巡防艦，該艦除搭載高壓水砲、無人飛行載具(UAV)，尚配備手術室、診療室及回復受難者體溫之復溫室等緊急醫療救護及後送設備，兼具海上執法及人道救援所需能量。

為確保艦船艇建造維修品質、掌握承商履約能力、避免產生履約爭議，以強化督工勤務具體作為，艦隊分署於南部地區機動海巡隊設立「督工管制中心」，確實掌握艦艇建造維修狀況及督工人員勤務紀律，並加強艦艇維修前後之檢驗、複驗及履約管理等工作，俾利精進船舶維修養護暨督工勤務督導策略。

▲督工管制中心揭牌。（圖／取自海巡署）



艦隊分署也積極推動計畫性保養制度(PMS)，該制度乃是源自於美國海軍，在各艦船艇服役期間，透過有計畫性的裝備保養使各項裝備維持正常運作，使保養的人力、物力皆能獲得最大效益的運用。

艦隊分署相信藉由「督工管制中心」的成立以及計畫性保養制度的落實，可以有效控管建造維修進度及品質，提升履約管理效能及艦船艇修造效益。

蔡政府力推國艦國造，海岸巡防署配合推動籌建海巡艦艇計畫，動用426億元預算在未來十年內建造141艘大小艦船，2018年就開始執行預算。