瘋電影／七龍珠超：布羅利　洪荒之力炸開爆打殺父仇人

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然七龍珠鼎鼎大名如雷貫耳，卻從未看過七龍珠，觀賞電影時還有點心理壓力，擔心是拍給七龍珠迷看得，結果劇情節奏緊湊，速度之快卻完全可以在十分鐘入戲，果然高評價高口碑高票房不是沒有原因的，真心精彩好看，頭一次看七龍珠，看完對於過去的七龍珠開始充滿好奇，單就這部布羅利，對於劇本設定和故事編排，還是很喜歡的，雖然TA設定不是給我們這些老影評人看，但是好作品就是不怕考驗，

這部電影真心好看，單就冗長的打鬥設計，就有非常飽足的美術饗宴感受，畢竟打來打去打久會產生枯燥感，所以考驗的是視覺美術設計師的功力和導演的總體藝術協調，越來越強的對打視覺，打掉星球冰山已經不是什麼了不起的安排了，在最後布羅利要升級到最高境界，整個人失控瘋狂以洪荒之力毀滅萬物，這段視覺設計相當到位，所以這部電影最出色的，除了偶有笑料的劇本對白以外，最強大的便是美術設計，和音樂音搭配，非常精彩。

這是給龍珠迷和年輕人看的電影，文青慎入，恐怖分子把兒子養成恐怖份子的核心價值，淺顯易懂但仍有內涵。



片 名：七龍珠超：布羅利

英文名稱：Dragon Ball Super：Broly

類 型：動畫

上映日期：2019-02-22

片 長：01時41分

導 演：長峯達也

演 員：堀川亮 、 古川登志夫 、 中尾隆聖 、 島田敏 、 久川綾 、 野澤雅子

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：台北双喜電影



劇情大綱



《七龍珠超：布羅利》是七龍珠系列第20部劇場版，這是一個全新的「賽亞人」故事，劇情將會延續在即將結束的電視動畫《七龍珠》，關於布羅利和悟空之間的故事。

「力之大會」之後，悟空了解到宇宙中還存在著自己未曾見過的強者，於是每天都為了變得更強而不斷努力修行。某天，現身於悟空和貝吉達面前的是從未見過的賽亞人「布羅利」。本該隨著行星的消滅而近乎滅亡的賽亞人，為何會在地球？而從地獄中再度歸來的弗利沙軍也被捲入其中？這三個走上了完全不同道路的賽亞人在相遇後，將引起一場壯烈的戰鬥…。

▲悟空小時候就被射來地球了。

▲布羅利的老爸憤世嫉俗，硬把布羅力訓練成殺人武器。

▲其實布羅利本身是單純樸實不愛暴力。



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