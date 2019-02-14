瘋電影／夏　政府規定聽搖滾樂不能扭動身體

文／賴賴

瘋言瘋語：

終於把這部電影看完了，實在是因為黑白電影加上俄羅斯製作的藝術電影，真心大考驗呀，看完回來補做功課這才完全理解電影在說什麼，難怪評價如此之高，這不是劇情片，所以就劇本內容上沒有教條或傳遞訊息討論議題，都沒有，就是很輕鬆地看完這多部MV加上當時可能發生的劇情，組裝形成一部電影，而故事即是樂團與粉絲的三角戀，雖然故事簡單，不過最大的看點還是俄羅斯。

蘇聯這麼名詞離我們似乎很近又很遙遠，從片中KINO樂團樂手中，主角之一的維克多·羅伯特維奇·崔，朝鮮族的俄國人，剛開始真以為是韓國人來的，俄羅斯之大，在片中報時區時便可理解，這國土到底是有多大呀，跨了十一個時區，世界最大國，當時的環境國情，如何接受這麼前衛的搖滾樂團，這部電影正像是帶著觀眾進入時空隧道回到當年，很強大的新鮮感和意想不到的共產國度裡的自由思想與創作者對社會環境的挑戰，相當年輕有趣。

導演聰明的運用MV設計沒發生過的事情，但是心裡設想這些關心社會的音樂家，無拘無束不拘小節的恣意創作，留下許多膾炙人口的優美流行樂曲，沒有年代的束縛，即使現在在電影中還是感覺非常好聽，於是導演在MV上卯足勁道，有許多動漫式的創意和黑白電影中反差泛黃彩色，就美術設計的視覺感受，活潑有趣恰好對應在共產國度裡的自由音樂家，高明的手法，許多類似的安排，真心感受導演用心與用力。

非常高評價的一部藝術片，而這位朝鮮族維克多·羅伯特維奇·崔竟在28歲車禍身亡，廣大粉絲遺憾後而更加懷念這位傳奇性人物，就在莫斯科阿爾巴特區的＂有座維克多·崔之牆＂，即是後人對他的致敬。文青電影，電影導演該做的電影功課。

片 名：夏

英文名稱：Leto

類 型：音樂/歌舞、劇情

上映日期：2019-01-18

片 長：02時06分

導 演：基里爾賽勒布倫尼科夫(Kirill Serebrennikov)

演 員：劉太旿(Teo Yoo) 、 艾琳娜史塔薛包姆(Irina Starshenbaum)、 羅曼比雷克(Roman Bilyk)

國 家：俄羅斯、法國

語 言：俄羅斯語、英語

發行公司：鏡象電影

劇情大綱



在蘇俄解體前風聲鶴唳的八十年代初期，列寧格勒的盛夏，地下搖滾運動正在啟示一群渴望自由的青年。和許多為美國搖滾團體齊柏林飛船和大衛鮑伊所瘋狂的人一樣，正值青春年華維克多崔渴望著在搖滾樂壇揚名立萬。當他遇到了他的偶像麥克和他美麗的妻子娜塔莎時，他的命運從此改變。自此，他們共同譜寫了維克多崔不朽的傳奇。



改編自俄羅斯傳奇樂隊KINO韓裔主唱維克多崔真實人生。《夏》是一部用「看」的原聲帶，俄羅斯天團Zveri主唱羅曼比雷克獻聲憂鬱嗓音；飾演維克多的劉太旿首次跨界演出，黑白、彩色與動畫交錯的迷人影像中，一首首大衛鮑伊、路李德、伊吉帕普的金曲，精準再現了理想青年以音樂衝撞時代的反叛精神。《為神著魔的男孩》導演成功以音樂借古諷今，擔任果戈藝術中心總監時期，因批准同志主題舞台劇惹毛保守勢力，《夏》拍攝完成後被當局羅織罪名並軟禁至今。

▲維克多崔（Viktor Tsoi）不只是音樂家，還關心社會時事。

▲納塔莎和兩位男主角都搞曖昧，這也是前衛的一種狀態。

▲懷抱夢想，希望能在體育館舉行演唱會，可惜英年早逝。



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