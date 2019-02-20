瘋電影／沒有煙硝的愛情　有些愛情註定刻骨銘心

文／賴賴

瘋言瘋語：

如果沒有戰爭，這部電影是否就不那麼淒美了，大環境的壓迫使愛情更堅韌，當環境壓力沒了，兩人的愛情反而撐不久，很奇妙的狀態，所以共同的敵人可以使愛情解壓還原到最純摯的情愫，人性真的很奇妙，直到後來歷經幾十年的辛酸，最終終於有情人終成眷屬，歷練與考驗成就了他們愛情的偉大，非常有味道的愛情史詩，藝術性強，結構轉折與劇情都十足力道。

將政治與愛情運用視覺，在觀影過程有錯位的對比，而大環境的包裝，城市醞釀了情緒，高壓的脅迫及不妥協於現狀，男人為成全愛情斷尾求生，女人則背叛男人選擇安全的活著，並沒有男人為愛付出的魄力，被時代錯過後，在愛情之都復合，兩人的關係卻無法修復，秉著一股愛情之火，男人奮不顧身又撲向火炬，又冷又無味的冷調視覺，男主角的愛燃燒了整段生命歷程。

非常感人且高度藝術內涵充斥，這種教科書等級的電影，都是要二刷還有東西可以獲得。

片 名：沒有煙硝的愛情

英文名稱：Cold War

類 型：犯罪、恐怖、懸疑/驚悚

上映日期：2018- 12- 2

片 長：84分鐘

導 演：帕威帕利科斯基

演 員：尤安娜庫立克(Joanna Kulig) 、 托瑪斯科特(Tomasz Kot)

國 家：波蘭

語 言：波蘭語

發行公司：東昊

劇情大綱

二戰結束後，被蘇聯接管的波蘭依然逃不出備戰煙硝，嚮往自由的音樂家與滿懷激情的美聲女伶卻一見鍾情，儘管外面的世界諜影重重、風聲鶴唳，人人互相猜忌，在兩人爵士樂喧騰的內心世界，只有愛情能天長地久。

▲女主角擁有天賦的嗓音，卻在校園被排擠。

▲音樂老師特別賞識，於是兩人私奔。

▲大時代的環境，天真的私奔之後，男主角被抓，女主只好向愛慕她的首長低頭，嫁他換男主自由。



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