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廢墟探險隨手拍照！他檢查傻眼「祂在牆後偷看」　網嚇：臉超明顯

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▲▼李思軒外景的靈異照片。（圖／李思軒授權使用）

▲民俗專家李思軒在廢墟拍攝一個探險節目，隨手拍照卻意外發現「祂在偷看」。（圖／李思軒授權使用）

記者趙蔡州／採訪報導

凌晨拍到這畫面真的會嚇死！民俗專家李思軒21日在個人臉書分享說，自己21日凌晨參加一個節目出外景時，順手在外景現場拍攝了幾張照片，但後來他卻發現後方的黑影處，竟然疑似有一個「黑影」正悄悄的望著他們，讓他直呼說：「它應該注意我很久了？」

李思軒接受ETtoday新聞雲訪問時表示，他日前接受了YouTube 頻道《零度空間》邀請，21日凌晨2時許參加了一場靈異節目，前往中部一處廢棄的醫院廢墟拍攝外景，當時他拿了手機隨意在現場拍了幾張照片，結果回家檢視照片時才發現，後方的黑影處竟然有一個詭異人影。

▲▼李思軒外景的靈異照片。（圖／李思軒授權使用）

▲照片放大、放亮之後可以明顯看見一個人臉。（圖／李思軒授權使用）

李思軒表示，當時他們在準備感應的前置作業，沒想到就讓他拍攝到了這一個畫面，他也說「放大看，躲牆後面……它應該注意我很久了。」、「你們（網友們）找到了嗎？」至於現場的照片，他透露不是劇組準備的，而是原本就已經放在廢墟裡。

其他網友看了也紛紛留言說︰「我雞皮疙瘩了」、「看了覺得有不舒服的感覺」、「相框後面方，牆柱站一半」、「我看到了，好大的臉在相框裡面」、「看到了。第三張照片就很明顯了。」、「我晚上不敢睡覺了」、「真的好明顯，想嚇死誰啊。」

▼零度空間節目拍攝的現場畫面。（圖／李思軒授權使用）

▲▼李思軒外景的靈異照片。（圖／李思軒授權使用）

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關鍵字：李思軒,靈異照片,恐怖照片,民俗專家,零度空間,X檔案

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