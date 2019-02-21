車商收59萬5分鐘被劫　賣車人「不在場證明」是假…他是主嫌

▲雲林斗六一家二手車商遭設局，收到車款59萬元後，隨即被搶劫。（圖／記者傅誠翻攝）

記者傅誠／雲林報導

一切都是預謀，原來是「假買車、真搶劫」案！雲林一間中古車行老闆跟客人，談委59萬交易賣車，客人直接以現金交款，不肯用匯款交易，當老闆交付車子後，要把現金拿去銀行存，「客人」搖身一變成「搶匪」，和2名同夥，拿出辣椒水，半路搶奪車款，也把車子開走，作案前後不到5分鐘，得手29萬。

▲中古車商交車竟遭搶。（圖／記者傅誠翻攝）

斗六市20日傍晚5點多發生一起搶案，犯嫌先以新臺幣59萬元向中古車行購買車輛，於繳款時規避原先與車商約定用銀行匯款方式繳納，而刻意攜帶現金前往車行交易，當車商收取現金將車輛交付後藉故上廁所，由於郵局快休息，業者急著帶現金前往存款，結果一出門就遇上3名惡煞上前搶錢，老闆雖然極力反抗，還是被搶了29萬元。

▲車商遭設局，警方出面說明。（圖／記者傅誠翻攝）

警方接獲報案後，立即調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定涉案車輛及犯嫌身分，並傳喚林嫌到案，林嫌一開始否認涉案，並強調自己並不在場，但因整個搶劫過程太過巧合，好像按照劇本演出，警方一一點出案情矛盾點，終於在凌晨突破林嫌心防，並前往彰化、南投及台中等地查緝共犯，於凌晨2點30分在台中查獲另一主嫌陳姓嫌犯（26歲），另有兩嫌在逃。

▲警方循線逮捕犯嫌。（圖／記者傅誠翻攝）