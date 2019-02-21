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【鏡觀】韓國瑜選不選2020　馬英九殷鑒不遠

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圖文／鏡週刊

開春伊始，政壇多事，內容精彩，賽過連續劇。藍綠兩營，持續過招，卻是下駟對上駟，國民黨韓國瑜衝著蔡英文叫陣，民進黨則府、院、黨精銳盡出，四面八方圍剿韓國瑜。另一頭，國民黨一堆「上駟」，則是忙著揭陳年瘡疤，翻歷史舊帳，絲毫不知今夕何夕，內鬥不停，等著撿便宜。

先說國民黨諸「上駟」之爭，令人搖頭噴飯，又好氣，又好笑 。這齣滑稽戲，第一號主角是吳敦義，吳氏銘言之一：「為何黨員不能決定總統候選人，而交給1,068個不是黨員的人決定。」吳氏銘言之二：「為了選總統，我已準備了30年。 」。

3歲豎子，聽了這兩句話，都能當場掐出其中破綻﹕「一、全民調，隨機抽1,068人，代表的是一千幾百萬選民民意。二、想當總統，都準備了30年，那麼，4年前那場總統大選，國民黨候選人缺貨，怎麼沒見吳敦義跳出來？」

說來說去，也就是個撿便宜。4年前，大局糜爛，誰都不想出頭；4年後，形勢大好，諸天王就跳出來搶破了頭。偏偏，有人翻舊帳。於是，王金平自清，說自己當時想選，但弄到後來，變成「新郎不是我」，就此打了朱立倫一耙。隨即，洪秀柱吐王金平槽，說她那時敦促王金平出馬，王卻「咿咿啊啊」。

這邊廂，國民黨諸老幹忙著內鬥內行，外鬥外行，淨顧著窩裡鬥；那邊廂，新枝韓國瑜，卻是一人力敵民進黨府、院、黨。幾天之內，兩方面砲火熾烈，殺得難分難解，煙塵大起。韓質疑蔡兩岸政策，蔡搬出外銷成績回擊，蘇貞昌強調不能想賺錢而忘了主權，陳其邁質疑韓國瑜「政治零分」允諾。

韓國瑜延續選戰風格，整個局面還是「民進黨全黨打韓國瑜一人，韓國瑜一人扛國民黨全黨」。未來2個月之內，韓國瑜將走訪東南亞、中國大陸、美國，整個氣勢與格局，較選戰時期，更有擴大。目前，國民黨內所有巨頭加起來，分量都遜於韓國瑜。

於是，大家都想知道，韓國瑜到底選不選總統？這問題，韓國瑜始終迴避，從未露口風。不過，歷史殷鑑不遠，當年台北市長之戰，馬英九連續幾個月，天天搖頭擺腦，說不選，就不選，說了幾百次，還要外界別再問。末了，馬還是選了，一舉打敗政治金童陳水扁。

韓國瑜選不選總統，其實由不得他。當年，馬把話說死，就是不選，但大局無情，民調顯示，只有他能替國民黨爭勝場，他只好披掛上陣。最遲再過3個月，國民黨就得提總統候選人，到時候，天王們未必壓得住陣腳。倘若基層造反，力拱韓國瑜，硬加黃袍。那麼，民進黨就有爛仗要打了。


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