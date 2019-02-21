從情人到結婚後的愛情觀　部落客唐葳：「女生不要太執著」

從節目《大學生了沒》出道的時尚潮模唐葳，甜美個性的穿搭風格是許多女生follow的KOL，和老公石頭的感情生活也一直是粉絲們關注的焦點。兩人是國中同學，到大學後開始交往，四年後結了婚，而現在正式宣佈懷了第一胎寶寶。時不時在社群上放閃讓大家看的甜滋滋，也很好奇唐葳和石頭從交往到結婚後的感情生活。

看到唐葳認真工作的態度，會覺得她是個大女人類型，但其實她和石頭相處的模式，反而是小鳥依人的小女人樣！夫妻一起拍攝的現場真的甜死人不償命，相處的模式也是可愛到讓工作人員都好羨慕。對工作有完美要求甚至有點強迫症的唐葳，隨時處在專業的拍攝狀態中，而老公換上造型師搭配的衣服後還問了一句：「蛤？我也要入鏡拍照喔？」引來一陣爆笑！

他們說，交往時彼此都覺得對方不認真，一直試探彼此到唐葳開口說，該結婚了吧？從個性到生活方式都很互補的他們，步入禮堂後，不論家事或工作，彼此分工、合作無間。唐葳說，她喜歡石頭的高、穩重、大男人，但真的很受不了石頭老是動作很慢，一回頭總是找不到他人！老公很依賴唐葳的貼心和善解人意，但還是很想說老婆真的太愛碎碎念啦！婚後兩個人的相處之道？唐葳：「我覺得除了互相體諒之外，想要說女生們真的不要太過執著，有些時候男人們心思比較沒有那麼細膩，他們很簡單，很多事情算了也就過去了。」，石頭：「就忍耐吧！結婚畢竟是關係到兩家人的事情，所以凡事就是忍！」



這次選在情人節公佈懷孕的消息，受到很多粉絲以及好友的祝福。唐葳說是在出國工作的時候發現懷孕的，回台灣之後立刻去檢查，並在老公生日那天把有著兩條線的驗孕棒送給他。那工作繁忙該如何照顧寶寶？她說，還是希望可以自己帶小孩，週末偶爾麻煩父母，讓夫妻可以喘口氣享受兩人時光。對生活要求嚴格的唐葳，自己先承認會扮演黑臉，從飲食習慣到生活習性都會嚴格控管，不希望兒子以後像爸爸一樣愛吃垃圾食物！而老公唯一關心的，是嬰兒車該買哪一台？

※文字：Ally | 編輯：Tiffany.leu

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