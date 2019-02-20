乙武洋匡將再婚23歲混血妹！　日媒爆：雙方家長已見面承認2人關係

▲外傳與乙武洋匡陷入熱戀的混血女大生，身高170公分。

國際中心／綜合報導

日本《五體不滿足》作家乙武洋匡先前爆出多次婚外情、偷吃50名女子的醜聞後，去年3月傳出熱戀20多歲混血女大生的消息。根據日媒《女性自身》雜誌報導，目前雙方家長已經見面，接受2人的關係，據傳距離步入婚姻階段已不遠。

報導指出，乙武洋匡和女子本月11日一同現身東京，在欣賞完歌舞伎表演後，2人前往咖啡廳休息。目擊者稱，2人的行為舉止看起來相當恩愛，女子靠在乙武洋匡的肩膀上，一起看手機。

▲乙武洋匡的混血女友據傳是23歲混血女大生「岩澤直美」。乙武洋匡友人踢爆，2人在交往初期就已同居。（圖／翻攝自岩澤直美推特，下同）

根據乙武洋匡友人的說法，這名23歲的女子精通5國語言，長相神似花式滑冰運動員阿麗娜扎吉托娃（Alina Zagitova），擁有自己的公司，2人是在她的研習班上認識，因趣味相投而交往。此外，她現階段處於休學階段，每日打理乙武洋匡的生活，但她已經帶乙武洋匡見過父母，目前考慮復學畢業後結婚。

乙武洋匡2016年爆出婚外情後，結束與前妻的15年婚姻，但當媒體報導披露此一消息後，據傳他受到相當大的打擊，當時靠著這名女性友人的陪伴，才慢慢恢復精神。在去年2人熱戀的消息傳出後，鄰居就曾提到，他們常一起外出曬恩愛，下雨天的時候，女方幫乙武洋匡撐傘，晴天的時候，2人會一起到公園散步。