密訪本土企業主露玄機　柯文哲6月解決大巨蛋拚總統

圖文／鏡週刊



台北市長柯文哲連任成功後，問鼎2020總統呼聲不斷，他雖然動作頻頻卻始終未鬆口；知情人士透露，柯P農曆年前拜會一位有意承接大巨蛋的本土企業主時，明確表態會在6月解決大巨蛋續建爭議，恰巧與他打算在6月宣布參選總統與否的時機吻合，有意在表態前搬開參選的最大路障已不言而喻。

種種跡象顯示，柯文哲角逐總統已到了箭在弦上的地步，但隨著北市府勒令大巨蛋停工將在5月20日屆滿4年，大巨蛋案懸而未決，形同柯參選大位的最大絆腳石，柯連任後，預定4月中赴北市議會進行首次施政報告，大巨蛋如何解套仍是各方關注的焦點，柯P去年選後曾首度明確表態：「（大巨蛋）不拆就是要蓋，不然要幹什麼？」

本刊調查，柯P不只曾公開宣示大巨蛋將朝續建的方向邁進，農曆年前更積極穿梭尋求解套方案。知情人士透露，柯日前拜會一位有意接手大巨蛋經營權的本土企業主，就大巨蛋股權交易交換意見，過程中柯明確表態說：「一定會在6月前解決大巨蛋爭議。」由於柯先前被問到是否參選總統時多次回答：「6月再問我！」不難看出他極力掙脫大巨蛋泥淖的急切心態，為參選總統預作準備。



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