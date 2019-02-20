三寶女開車載2兒衝上輕軌　煞車燈亮「攔腰撞爛」

▲ 休旅車才剛左轉上軌道，馬上遭到輕軌從左側直接撞上。 （影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

波蘭馬索維亞省（Masovian）有一名三寶媽媽沒有注意到輕軌列車正在行駛中，直接載著2名孩子衝上軌道，結果被輕軌列車從左側撞上，導致駕駛座旁車門和引擎蓋毀損。幸運的是，車上3人和100多位輕軌旅客皆未受傷，但三寶女則可能面臨吊銷駕照的處罰。

根據《每日郵報》報導，這件事發生在當地時間上午6時40分，從影片可以看到，當時三寶女駕駛三菱休旅車從鏡頭外左轉上輕軌軌道，但她貌似發現自己做了錯誤決定，直接煞車停在軌道上，遭到輕軌列車撞爛左側車門，並推行達數公尺，輕軌列車則往右偏離軌道。幸運的是，女駕駛和車上2名分別為8歲及12歲的孩子皆未受傷，車上100多名旅客也無傷亡消息。

據悉，這輛輕軌列車將進廠維修，預計費用高達10萬英鎊（約新台幣397萬元），但仍要依據警方的調查結果，才能決定列車所屬公司MPK Olsztyn與肇事女駕駛的責任歸屬。根據警方報告，三寶女駕駛因為這次疏忽，可能面臨駕照被吊銷的處罰。

看到三寶女駕駛的愚蠢行徑後，許多網友憤怒地表示，「列車軌道上有明顯的標記，但她顯然『太匆忙』懶得去看」、「她必須感到生氣才行，因為她可是危害自己、車上2名孩子，以及列車上100多名旅客的生命安全」、「她一定是嚇壞才會在軌道上煞車」、「開車要注意左右不是基本常識嗎」、「我很好奇，為啥駕駛在遇到危險時，反應都會跟電視劇裡面的反應一樣，直接煞車在軌道上」。