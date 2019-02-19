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他23刀狠斷寡婦頭顱　跑路驚見亡魂哭訴：你害我沒臉見老公

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▲林吉杉殺害葉女後，逃亡至礁溪的溫泉賓館躲藏，但法網恢恢，最終仍遭警方逮捕。（東方IC）

圖文／鏡週刊

2008年4月，時年46歲的寡婦葉女，被發現全身赤裸、雙手雙腳反綁，遭人性侵後再以菜刀狂砍喉嚨23刀，慘死新莊家中臥室，而凶手就是葉女的已婚男友林吉杉（時年45歲），警方在葉女手機中發現林男傳的淫穢、恐嚇簡訊，林男行凶後即離家逃亡，直到葉女頭七前一日，才在宜蘭礁溪被逮捕到案。林男雖被判無期徒刑定讞，但對死者家屬的傷害卻一輩子難以賠償。

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林男當年狠心殺害葉女後，隨即返回金山住處，告訴在國中當英文老師的太太，「我有急事要出國。」之後再換下作案所穿衣褲倉惶離家，隨即逃亡到新北三重、台北市光復南路一帶，再搭乘客運逃往宜蘭縣礁溪鄉，而林男落網後，曾向警方透露，「我躲藏在飯店的期間，阿鳳曾經渾身是血，頭顱半吊的出現我房間，說她沒臉去見她老公。」令辦案人員毛骨悚然。

林男在逃亡後，傳了2通簡訊給妻子表示，「ㄚ牟（老婆），電視上說的那件事，人就是我殺的，但我不是故意的……」林男並在簡訊中透露，「我想要讓事情變成是強盜殺人，不過她（死者）突然醒過來，那一刀不小心刺太用力了。」

死者女兒當年傳簡訊給林吉杉，勸他出面投案，讓母親能一路好走，警方也藉此鎖定林的躲藏地點。（翻攝畫面）

▲死者女兒當年傳簡訊給林吉杉，勸他出面投案，讓母親能一路好走，警方也藉此鎖定林的躲藏地點。（翻攝畫面）

也許是冥冥中自有注定，就在葉女頭七的前一天，葉女的2名女兒還在準備媽媽的頭七法會，傍晚6時35分，林男在礁溪火車站前一家超商買菸後走出店外，當時新莊分局一名幹員碰巧在該處見到林男，當場上前盤查，林男當時還一度喊冤，說警察「抓錯人」，並一度用哥哥的駕照假冒企圖蒙騙過關，直到警方出示照片比對後，林男才點頭：「沒想到這麼快。」

林男落網後透露，他在礁溪躲藏期間，每天夜裡睡覺時，都會夢到死者全身赤裸、手腳反綁、頭顱半吊像是索命般來找他，死者不發一語，眼睛不斷盯著他看，讓他飽受驚嚇，根本無入睡。

案發當時就讀高一的小女兒強忍悲痛，在姑姑陪同下冷靜地看著社區大樓監視器。

▲案發當時就讀高一的小女兒強忍悲痛，在姑姑陪同下冷靜地看著社區大樓監視器。

林男在偵訊時也透露，案發後第4天晚間，死者曾在礁溪他落腳的飯店房間內「出現」過。「我當時坐在床上按簡訊，阿鳳突然出現問我現在要怎麼處理，她說她沒臉，也不敢去見阿輝（已故丈夫），我跟阿鳳說等事情處理完，就會下去找她了。」警方問林男不會害怕嗎？他竟嘴硬表示，「我又不是故意殺她，我和阿鳳都很相愛，怎麼會怕呢。」


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