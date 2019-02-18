預算到手！白宮幕僚：川普2020年總統大選前會「蓋好邊界圍牆」

▲川普日前宣布緊急狀態。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普的高級顧問米勒（Stephen Miller）在17日接受福斯新聞訪問，他在節目上替川普宣布國家進入緊急狀態的決定辯護。米勒提到，川普此舉可以讓美國南方邊界的圍牆在在2020年總統大選之前蓋好。另外他還暗示，川普會維護進入緊急狀態的決定，若遇到阻礙，可能會行使否決權。



米勒過去針對移民議題常展現強硬作風，他在受訪時提到，川普政府會在政權結束之前將長達200英里（約321公里）的邊界圍牆蓋好，也就是2020年9月之前，這也是選民樂見的事情。米勒也贊同川普的看法，他認為，若沒有安全的邊界，會讓毒品與罪犯大量湧進美國。



川普這項決定相當具爭議性，現在已經有許多兩黨派的議員表示反對，眾議院和參議院之後可以共同通過不贊同的決議，來否決緊急狀態。米勒在節目上暗示，如果真的走到這一步，川普可能會首次動用他的「否決權」，「我向你保證，他會保護他宣布國家緊急狀態的決定」。

米勒還譴責，老布希上任之後，非法移民人數從600萬增加到1200萬，完全是背叛了美國人民，「我不會說他保護了美國的南方邊界，因為他根本沒有這麼做」。他還表示，之後小布希和歐巴馬上任之後，因毒品而死亡的人數急速上升。

川普在15日宣布國家進入緊急狀態，他更稱南方邊界問題已經到達緊急的程度，因此必須挪用軍事經費和其他預算去解決，包含興建美墨圍牆等等，白宮則表示，川普此舉將可取得大約80億美元的預算。