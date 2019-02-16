真的是垃圾！新竹尖石養老部落驚見「垃圾坡」　整路丟滿深入山林

▲網友發現養老部落被傾倒大量垃圾。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者張靖榕／綜合報導

新竹市尖石鄉內有許多知名觀光景點，如司馬庫斯及秀巒村的養老部落，原是好山好水的地方，如今養老部落卻被網友po文爆料，春節假期看到一片山坡上佈滿大量傾倒的家庭垃圾，「希望附近有人能去了解狀況」，引起網友討論。

一名網友15日晚間在臉書《爆料公社》發文，照片中的一條連通到山下的土路上佈滿大量的人為垃圾，讓原本乾淨的部落瞬間便得「五顏六色」，而且能夠看出部分廢棄物已經開始腐爛，可能已經有一段時間以上。

▲網友爆料深山中佈滿大量垃圾。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網友分享垃圾傾倒處的座標「24.6051967, 121.2724254,14」，希望在附近的人能夠前往了解情況。許多網友留言大嘆，「到底是哪個垃圾」、「已經不是第一次」、「更下面全都是垃圾」、「真是造孽」、「抓到應該重罰」、「真的是垃圾。」

▲網友紛紛留言譏諷「真的是垃圾」。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

養老部落位在新竹縣尖石鄉秀巒村，屬於泰雅族部落。部落當中有許多引人入勝的景點，霞喀羅古道是其中之一，這是一條日據時期闢成的聯絡道，森林資源相當豐富，滿山的楓樹林更被不少人以「楓之谷」美譽稱呼。