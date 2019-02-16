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社會 社會焦點 保障人權

美魔女和鄰居「摩鐵體驗按摩」被全社區知道！　怒告大嘴男

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▲▼飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

▲劉男與美女鄰居以「體驗器材」當理由上摩鐵開房間。（圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

桃園市一名劉姓男子2018年時與銷售按摩器材且有「美魔女」之稱的女鄰居相約上摩鐵「體驗商品」，2人因情慾難耐發生親密關係。沒想到事情幾天後就在社區住戶間傳開，劉男雖然只有向管委會幹部承認「有這回事」，卻因此被女方一狀告上法院，最後因事證不足而不起訴。

根據《聯合報》報導，美魔女因和劉男的韻事在短短時間內傳開而心生不滿，認為對方「大嘴巴」，而且之後還在外出途中還停下車子，把駕駛座椅後仰想和她「車震」，因此控告對方妨害名譽和強制猥褻。

▲▼正妹,辣妹,短褲,牛仔褲,美女。（圖／pixabay）

▲美魔女在摩鐵之後仍多次搭劉男車外出。（圖／pixabay）

劉男告訴檢察官，不管是去摩鐵或是幾天後同遊時，都沒有對對方動手動腳，也否認有到處宣揚，只有在管委會及一些鄰居的詢問下才告訴管委會幹部「有這回事」。

檢方調查後發現，劉男確實有對女方做出「非自願的行為」，不過基於女方事後沒有提告性侵還繼續往來，認定強制猥褻事證不足，因此不起訴。

至於妨害名譽，也因為社區管委會幹部和鄰居都作證，劉男只是有小聲說，但音量不足以大到別人可以聽見，也不知道是誰傳出消息的，因此被檢察官認定無法證明，所以不起訴。

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關鍵字：摩鐵

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