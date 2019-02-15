放到爽！綠委建議年假固定9天　蘇貞昌鬆口：可評估

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

今年過年放9天連假，是民眾難得的大確幸。行政院長蘇貞昌15日表示，未來農曆春節考慮不要等到「除夕」才放假，可以「功能性」提早放假，將請人事行政總處研究未來農曆春節是否固定放9天假。

立法院會15日下午繼續進行施政總質詢，民進黨立委蔣絜安說，根據她的辦公室調查，下一次民眾可以連續放9天假，要到2年後，而根據紀念日及節日實施辦法，未來24年的農曆春節，有17年可以彈性放9天假。

蔣絜安說，台灣勞工工時全世界第4高，建議可以比照中國十一長假、日本黃金週，讓台灣民眾可以固定有比較長的年假，親朋好友共聚外，還可帶動食衣住行的消費、活絡經濟，可否責成人事行政總處，研究農曆過年固定連續放假9天的可行性。

蘇貞昌回應，放假是很高興的事，雖然今年農曆春節他並沒有休息，但今年連放9天有一個好處，過年期間交通雖然塞車一定有，但是沒有大塞車、大狀況，倒是都很平順，謝謝相關公務人員的努力。

蘇貞昌說，以前除夕才放假，這次放假第3天才除夕，希望未來不要到除夕才放假，功能性的提早1、2天開始放假，除夕一定要回到家裡，這樣交通一定會很好。蘇貞昌說，相關問題會請人事長斟酌考量。



人事行政總處人事長施能傑表示，連假是由兩個機制負責，首先是內政部依照《紀念日實施辦法》，若碰到彈性放假則是人事行政總處來挪移，才造成9天，未來也是依據這兩個因素來辦理，由於社會上確實有這樣的希望，蘇貞昌也指示可以提早放假，這部分會研究考慮。