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蝦皮看好台灣4大優勢產業　有機會拚出新南向商機

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拚新南向　蝦皮看好台灣4大優勢產業（圖／業者提供）

▲印馬泰市場崛起中的品類，包含3C、美妝保養，是台灣企業既有的強項。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東南亞市場購買力日漸強盛，隨著手機滲透率近50%、進入電商的流量突破70%，對於台灣品牌發展電商銷售深具吸引力。針對想瞄準新南向商機的台灣業者，蝦皮購物認為可鎖定母嬰、3C電子、保健美妝、紡織成衣4大優勢產業。

蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，東南亞有6.5億人口，其中超過一半是千禧年後出生的世代，代表人口紅利持續看漲，且電子商務快速成長，預期到2025年總交易額將突破1千億美元，形同34%的年複合成長率。

馮時欽提到，東南亞崛起的4大關鍵商機優勢產業：母嬰親子、3C電子、保健美妝、紡織成衣，台灣都有非常好的產業基礎，只要深入了解當地文化，充分運用東南亞的強勢平台與通路，將可獲得很好的成績。

如何把握4大關鍵商機，蝦皮購物進一步分析如下：
1、母嬰親子：東南亞正處於人口紅利時期，半數人口都是千禧世代，嬰幼兒品類在泰國、馬來西亞成長率雙雙超過40%，適合擁有MIT高品質的台灣母嬰用品企業打入，例如奶瓶、 濕紙巾、玩水褲和彩色筆等產品都非常有機會。

2、3C電子：隨著東南亞電子商務市場發展成熟，消費者開始在電商平台購買價格相對稍高的3C電子用品，尤其手機、平板和筆電更成為東南亞市場受歡迎的品類，而這些都是台灣電子業強項，3C電子相關配件也有相當大的市場。

3、保健美妝：在印尼和泰國，保健美妝是快速成長的品類。根據蝦皮購物統計，去年在泰國和印尼，保健美妝品類訂單量較2017全年平均增幅了約250%。台灣統一藥品旗下的我的美麗日記在東南亞也是最暢銷的面膜品牌之一，該品牌去年在印尼的蝦皮購物推出後，每月訂單量大幅暴增高達7倍以上，說明台灣品牌在東南亞廣受消費者歡迎。

4、紡織成衣業：印尼是全球最大的穆斯林國家，有兩億以上穆斯林人口，而馬來西亞、菲律賓、泰國也各有1,600萬、1,100萬、400萬的穆斯林人口。由於穆斯林社會開始接觸流行文化，穆斯林的流行服飾業正快速崛起，根據去年第3季蝦皮購物統計，穆斯林服飾的季度成長率高達21%。此外，穆斯林年輕族群開始嘗試更大膽的流行品味，如對比的花色或繽紛圖樣等。台灣有強大的紡織製造業和流行設計師，若能更深入了解穆斯林文化，提供更多元的服飾選擇，有絕佳機會能搶攻穆斯林流行服飾商機。

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關鍵字：電商,新南向,東南亞,蝦皮購物,穆斯林,母嬰親子,3C,保健美妝,紡織

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