豬年A股能否迎來「開門紅」？　陸媒穩軍心：年均概率破八成

▲豬年開春大陸A股能否迎來「開門紅」？各界高度關注。（圖／視覺中國）

記者蔡浩祥／綜合報導

受中美貿易談判持續拉鋸、「川習會」推遲等不穩定因素影響，大陸2019年面臨下行壓力，豬年開春大陸A股能否迎來「開門紅」？各界高度關注。大陸財經網站梳理近15年數據指出，按年均概率看，節後首周上漲概率超八成。

中新經緯網梳理近15年數據指出，滬指在年後首個交易日上漲7次、下跌8次，上漲概率約46.67％；時間拉長看，春節後5個交易日，滬指上漲概率升高至86.67％、10個交易日上漲概率達80%、20個交易日則迎來86.67%的上漲概率。

2018年春節後首個交易日，滬指曾以2.17％漲幅喜迎「開門紅」，創下12年來，A股節後首日最佳表現；上一次超過2％增幅是在2006年。

▲大陸財經網站梳理近15年數據指出，按年均概率看，節後A股首周上漲概率超八成。（圖／中新經緯網）

不過，報導指出，「開門紅」不等於「全年紅」，2018年滬指全年下跌24.59％，跌幅程度僅次2008年。

至於2019年A股行情，報導認為，春節前夕回溫跡象明顯，1月滬指累計上漲3.64％。節前10個交易日，滬指徘徊在2600點一路上揚，整體上漲0.86％、漲幅達2.71％；節前最後一個交易日最給力，收盤大漲1.30％，攻上2600點。

報導引述相關機構研究報告稱，A股市場歷來有明顯「春節效應」，即春節前、後市場概率上漲；進入2月後，市場將迎來「春季躁動」。