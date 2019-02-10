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遊戲實況主靠「吃雞」大賺3億　一年工時超過4000小時

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▲▼遊戲實況主Ninja在2018年進帳台幣3億元。（圖／翻攝自Facebook／Ninja）

▲遊戲實況主Ninja在2018年進帳台幣3億元。（圖／翻攝自Facebook／Ninja）

 記者張方瑀／綜合報導

27歲的遊戲實況主布萊文斯（Tyler Blevins），也可以叫他「忍者」（Ninja），他在2013年透過玩《要塞英雄》（Fortnite）這款線上遊戲，賺進約1000萬美元（約新台幣3億元）。這位實況主在YouTube上擁有2000萬個訂戶，在遊戲直播平台Twitch有1250萬個訂閱戶，甚至在今年的紐約時代廣場跨年活動的其中一個舞台上直播遊戲實況，最高達26萬人線上觀看。

27歲的遊戲實況主布萊文斯，也可以叫他「忍者」（Ninja），他在2013年透過玩《要塞英雄》（Fortnite）這款線上遊戲，賺進約1000萬美元（約新台幣3億元）。這位實況主在YouTube上擁有2000萬個訂戶，在遊戲直播平台Twitch有1250萬個訂閱戶，甚至在今年的紐約時代廣場跨年活動的其中一個舞台上直播遊戲實況，最高達26萬人線上觀看。

布萊文斯（Tyler Blevins）2018年和知名饒舌歌手Drake直播玩《要塞英雄》，吸引超過60萬人同時在線觀看，打破最多人同時線上觀看紀錄。布萊文斯在YouTube上擁有2000萬個訂戶，在遊戲直播平台Twitch有1250萬個訂閱戶，他也是Twitch第一個千萬訂閱的直播主。2018年9月「忍者」更成為首位登上運動雜誌《ESPN》的電競選手。

布萊文斯形容他的頻道就像是一間咖啡廳，「如果你今天沒開，客人就會跑去其他間，所以你必須一直在那裡。」據估計，他每天花至少12小時在直播上，今年光是玩《要塞英雄》就超過4000小時。布萊文斯說，每次直播結束就會和妻子檢討這次流失了多少訂閱數。僅管每天都會留時間給彼此，但布萊文斯坦言，「我和我太太最後一次旅行是在8年前的蜜月旅行。」

據CNN報導，2018年布萊文斯進帳近100萬美元（約台幣3億元），70%來自直播平台Twitch與Youtube的廣告與訂閱，剩餘的30%則是三星、Uber Eats與紅牛等贊助商。

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關鍵字：遊戲實況,要塞英雄,北美要聞

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