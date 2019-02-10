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射程900公里！美研發隱形反艦導彈　陸評論員：劍指中國

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▲LRASM。（圖／翻攝自維基百科）'

▲LRASM。（圖／翻攝自維基百科）

大陸中心／綜合報導

美軍近來致力研發隱形反艦導彈LRASM，這種導彈射程達到900公里，並且彈體採用幾何設計，具備隱身性。大陸評論員認為，這項武器的研發，顯示出美國明確地將中、俄等國列為「戰略競爭對手」，研發這種導彈是「劍指中國」，一旦完成佈署，將會對解放軍的海上力量構成嚴重威脅。

《參考消息》微信公眾號17日引用評論員徐秉君的說法，美智庫專家洛倫·湯普森日前在《福布斯》雙月刊網站撰文稱，隱形反艦導彈可能幫助美國在面對中國海軍時佔上風。「表明美國正在加速打造美軍的殺傷力，並且明確是劍指中國」。在2019年度，美軍除了擴軍1.6萬名、建造16艘戰艦、購買77架F-35戰機外，還有系列新武器裝備的研製與佈署，其中包括為美海軍研製的隱形反艦導彈——LRASM（Long Range Anti-Ship Missile）。

據指出，LRASM是由美國國防高等研究計畫署（DARPA）所開發，美國海軍是目前唯一的用戶，美國海軍在2015年8月將空射型LRASM命名為「AGM-158C」。

▲由B-1B轟炸機投放的LRASM。（圖／翻攝自維基百科）

▲由B-1B轟炸機投放的LRASM。（圖／翻攝自維基百科）

徐秉君指出，LRASM-A和LRASM-B兩個方案在2010年3月完成了設計評審，但LRASM-B超音速反艦導彈因技術等方面原因無法落實，現在這個項目主要由LRASM-A導彈構成。LRASM-A導彈使用威廉姆斯公司生產的F107-WR-105渦扇發動機，導彈射程達到900公里，而現役反艦導彈射程大都在180-240公里，並且隱身性強，同時同時具備發射後能自動定位和打擊目標的智能化特性，還能在空中、水面、水下等多平台進行發射。

徐秉君強調，「毫無疑問，當LRASM導彈完成部署後，必將大大增強美國海空軍力量的反艦與打擊能力。同時也對中俄，尤其是中國的海上力量構成嚴重威脅！」絕不會因任何遏制和阻力而止步，更不會因幾件先進武器裝備就退縮，「因為中國和平崛起的力量是不可阻擋的！」

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關鍵字：LRASM,反艦導彈

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