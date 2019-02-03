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速度可達8馬赫！　俄試射「鋯石」反艦導彈超過10次

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▲▼3M22 Tsirkon「鋯石」反艦導彈。（圖／翻攝自推特@NavyLookout）

▲3M22 Tsirkon「鋯石」反艦導彈。（圖／翻攝自推特@NavyLookout）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯3M22 Tsirkon「鋯石」反艦導彈2011年開發完成後，2015年開始進行試射，消息人士指出，軍方已經利用這款導彈進行試驗超過10次，它的有效射程大約為500公里，預計2019年進行相容性測試，設法讓軍備可以搭載在潛艇、部分轟炸機和水面艦艇等不同平台。

據美國《國家利益》報導，俄軍將「鋯石」導彈設計成可以對抗陸地上目標以及海上的船隻，早期的測試是讓它裝配在圖-22M3轟炸機上，並且作為海上用的武器，官方也在2016年首次證實試射成功；不過「鋯石」的最高航速有不同說法，外界估計可達4至6馬赫，但2018年12月又傳出最高達8馬赫

報導指出，目前尚不清楚為何速度會有差異，不過可能是因為技術改進，或是與發射平台、環境不同有關；軍方計畫「鋯石」將會優先配備在基洛夫級戰列巡洋艦「維利基」（Petr Velikiy）和納希莫夫海軍上將（Admiral Nakhimov）上，第五代核潛艦「哈士奇」也可能會加裝這款新導彈。

▼基洛夫級戰列巡洋艦「維利基」號（Petr Velikiy）。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼基洛夫級戰列巡洋艦「維利基」號（Petr Velikiy）。（圖／翻攝自維基百科）

專家分析，俄軍近期不斷放出有關高超音速導彈的訊息，可能與美國計畫退出《中導條約》（INF Treaty）有關，俄羅斯總統普丁已經多次在記者會上呼籲，若美方退出條約，核衝突的威脅將可能波及整個地球，甚至使文明遭到難以挽回的破壞。

俄媒提到，鋯石導彈將採用縞瑪瑙（Oniks）巡航導彈和口徑（Kalibr）導彈的通用艦載垂直發射系統，這種系統目前多用在20380輕型護衛艦、22350護衛艦及885亞森（Yasen）級潛艇上；據悉，「鋯石」號稱擁有5至6倍音速的打擊能力，莫斯科當局目前沒有將它軍售他國的打算，因為這與飛彈科技管制建制（MTCR）有關，只要系統載重超過500公斤、射程超過300公里，可搭載大規模殺傷性武器（WMD）的系統與技術都將管制。

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