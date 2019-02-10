扯男「3度抱愛心捐款箱」落跑　僅得手650元恐賠上9萬





▲歐男因4度偷竊，被判拘役90日。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／高雄報導

一名歐姓男子專偷愛心捐款箱，日前竟3度趁著店家忙碌時，將愛心捐款箱整箱抱走，之後還偷拔走一輛停在路邊機車的後照鏡2支。高雄地院依4起竊盜罪判他拘役90日。另外，歐男的犯罪所得總共也才650元，而他如果想要免除牢獄之災，則需要繳納9萬元罰金，未免得不償失。

判決指出，歐男5月間趁著一家早餐店忙碌時，他先是避開店員的耳目，悄悄偷走放在櫃台上的愛心捐款箱後，隨即駕車逃逸。此外，隔天他到了另一間土魠魚羹店後，又趁著店員忙著招呼客人之際，藉機將櫃台上的愛心捐款箱搬走，而他事後食髓知味，僅僅事隔一天又到了同家土魠魚羹店故技重施，將整箱愛心捐款箱抱走。

▲歐男偷了3次愛心捐款箱，得手650元。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

另外，更誇張的是，歐男絲毫沒有對自己的竊盜行為感到任何不妥，因此竟然又於當晚11時許又手癢，看到一部停在路邊的機車，竟然又無故偷拔走後照鏡2支，短短幾日內就犯下行起竊盜案，囂張的行徑也不免讓員警搖頭嘆氣。4對此，高雄地院依4起竊盜罪，判他拘役90日。

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