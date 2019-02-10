擁5妻夢碎！老公染愛滋病毒「全身病痛」…棄子女崩潰上吊亡

▲一名男子得知自己得愛滋病，最後選擇上吊身亡。（圖／Pixacey，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

泰國春武里府一名51歲男子私人生活中有著5名妻子、2名女兒，擁有美好幸福的婚姻，他卻被家人發現在自己的房間內上吊自殺。警方調查指出，這名男子發現自己感染上愛滋病毒後，心情超差，因此趁家人不注意時決定離開人世。

綜合外電報導，警方獲報調查，這名51歲男子在住宅上吊身亡，脖子上繞著一條繩子連接到上方的鐵窗，死狀看起來相當痛苦。男子娶了5名老婆，生了2名女兒，生前的職業是一名駕駛維持家計，平常不會抽菸也不會喝酒。

男子沒有不良嗜好，卻診斷出自己罹患愛滋，患病後身體變得十分虛弱，他多次前往醫院治療，但病情毫無起色，於是他也不斷向家人抱怨自己被病痛折磨，也不想要吞那麼多藥物，心情變得非常消極。

女兒說，爸爸罹患愛滋病已2個月，看了4名醫生，病情都還沒有變好，每次從醫院就診完後就抱怨：「反正也看不好，就不想吃藥了。我寧可死在家裡。」家人們都相當不捨被病痛折磨的他。

家人認為男子只是身體不舒服而說氣話，以為安撫情緒後就沒有事情，沒想到男子回家後，就趁家人不注意時默默在房間內上吊身亡，留下孤單的老婆們和子女。

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▲男子在房間內自殺，家裡氣氛超詭異。（圖／記者謝盛帆攝，示意圖，與本文當事人無關）