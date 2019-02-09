學古琴是個意外！　傳奇畫家葉世強帶她走進古琴世界

記者張君豪／台北報導

新銳古琴家郭尹藍受訪時表示：「學習古琴是個意外、從小我是想當個像畫家之類的藝術家。」她說：之前從高中美術班休學返回花蓮老家，巧遇住家旁鄰居老伯，沒料到老先生就是台灣國寶畫家葉世強，也是台灣第一個自製古琴的藝術家。那是郭老師這輩子第一次接觸到古琴，郭休學期間長期在葉世強家作客浸淫在書法、繪畫和古琴的美麗世界中，郭後來放棄直升師大美術系的機會，毅然考取台大中文系研究中國文化。





▲古琴家郭尹藍除繪畫和古琴外，近年也致力練習篆刻。（圖／記者張君豪翻攝）

郭尹藍老師說：她大學讀到快畢業才接觸到古琴：「因為我選到台大音樂所沈東老師的古琴通識課程」郭細數接觸古琴這門技藝迄今快20年，源頭就是從選修台大音樂所沈東老師開始，自此沉迷在琴音世界中，郭後來在紫藤廬跟莊秀珍老師學習；莊老師是台灣堅持只使用絲弦琴的古琴家，郭老師畢業後在北京攻讀美術博士的期間，也在莊老師介紹下，跟在北京的古琴家如山法師深造古琴時間超過3年。

▲古琴家郭尹藍除繪畫和古琴外，近年也致力練習篆刻。（圖／記者張君豪翻攝）

郭尹藍笑稱：當時是想要念美術系走上畫家這條路，念中文系和學古琴反而是自己人生中的插曲。後來會去俄羅斯反而是讀中文系的影響，我選擇俄羅斯是因為當地保留歐洲藝術的傳統文化，所以才會選擇去俄羅斯學習。

郭尹藍在中國北京，花了三年跟韓國僧人如山法師學習古琴、並攻讀美術博士，她回到中國北方中原文化發軔的地點，感受北國首都的文化氣息，同時思考自身畫作上的瓶頸，郭返國後毅然再回台大藝術研究所，旁聽兩年的中國繪畫研究課程，也曾負笈美國找幼時美籍繪畫老師嘗試壓克力和水彩的繪畫創作。

▲古琴家郭尹藍日常練琴照。（圖／記者張君豪攝）

郭老師一路走來、從繪畫、古琴裡汲取到共通的藝術養分。所以她在教學生時最重視師生間的默契，郭尹藍指出：藝術或人文學習是很整體的東西，不管資訊怎麼豐富，西方藝術教育迄今仍仰賴長期師徒制的學習互動。

郭尹藍說：例如梅蘭芳教戲曲，學生就得朝夕相處去描摹大師一頻一笑、舉手投足。藝術某個程面很像以心傳心的東西，所謂的「薪傳」需要師生彼此長時間學習和努力，但對古琴、繪畫教育部分，郭尹藍迄今仍很隨緣，還是堅持不刻意行銷、或讓藝術走所謂主流商業招生道路。