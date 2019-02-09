年假健康過！台北市也能登山健行　尋覓都市的寧靜片刻

▲北市府邀請市民登山健行樂祈福。（圖／北市府大地處提供）

記者蔣婕妤／台北報導

春節假期不想人擠人，北市府大地處特別嚴選台北市最夯的幾條登山健行步道，邀請民眾在都市內來場健行之旅，尋覓都市裡的寧靜片刻。

大地處介紹，信義區步道可以體驗森林生態多元的「虎山自然步道」或溪水相伴的「虎山溪步道」，除了親山親水沿途觀景區和休憩涼亭都可遠眺台北都市景觀及101大樓聳立期間外，步道登山口還擁有廣大信眾的「松山慈惠堂」，或是由「奉天宮步道」走入「奉天宮」參拜祈福，到信義區登山步道即可感受大自然氣息、觀看城市宏偉及祈求新年平安，三個願望一次滿足。



大地處道路步道科長陳彥成推薦，民眾春節可以到貓空享受優美景色以及品茗，更可由「指南宮貓空親山步道」前往指南宮參拜，沿途有濃郁的日式和風建築風格造型典雅的石燈籠，極為古樸典雅而珍貴。

若想前往樟山寺則可走「樟山寺步道」，由於步道山徑稜脊遠看如同龍背長脊，又稱「飛龍步道」，藉其名祈願運勢有如飛龍在天；而在不遠處更有仙人留下的仙跡及「仙巖廟」，若想一探究竟就來「仙跡岩親山步道」，步道沿途有許多涼亭及景點，透過林間縫隙，風景優美，景色多樣。



大地處表示，北市12個行政區中有7個行政區皆有登山步道，除了信義區、文山區外，在過年參拜祈福還可以前往北投區內的「忠義山親山步道」。台北市民可能都很熟悉香客絡繹不絕的行天宮，但在北投「忠義山親山步道」有一處「行天宮分宮」，步道沿途林木密集，可感受到寧靜的自然之美，登高後更可遠眺關渡平原和淡水河，視野相當遼闊又舒暢，是禮佛祈福、沉澱心靈的最佳遊程。



此外，由「鯉魚山親山步道」可通往內湖區頗具盛名的「碧山巖」「金龍禪寺」及「圓覺寺」，步道沿途有著各式各樣的「小人國」造景意象，令人有進入格列佛遊記中的世界感覺十分精巧有趣，民眾可在碧山巖參拜祈福後來到寺前平台眺望群山環抱的臺北市景，亦可在金龍禪寺俯瞰鯉魚山、忠勇山山腳下的梯田、蜿蜒的基隆河與淡水河，可盡情欣賞山林綠意與生態之美。