新生公園百花齊放　過年走春好去處

▲新生公園。（圖／工務局提供）

記者陳家祥／台北報導

還在想農曆春節要去哪裡踏青出遊嗎？交通便利、腹地廣大的台北花博公園肯定是首選！除了遠東環生方舟、花海廣場，以及玻璃金字塔、太陽橋、花之隧道等等拍照打卡景點，對面新生公園更是四季繽紛芳香不斷。今年春節新生公園內的古典玫瑰園增加了許多花卉、年節氣氛的裝飾，讓大家能在充滿歐式風格的花園裡也能感受到中式新年的吉祥喜氣。

公園處表示，新生公園玫瑰園離圓山捷運站步行約20分鐘，從圓山捷運站1號出口走到熱鬧的入口廣場旁邊即是遠東環生方舟、花海廣場，過了紅色的天橋來到美術園區，這裡有玻璃金字塔、太陽橋、花之隧道等特別景點，走出園區隔著一條馬路就是新生公園，古典玫瑰四季綻放，園區今年更加碼在旁栽植多種花卉，鬱金香、風信子、洋繡球、麗格海棠、薰衣草、迷迭香、鼠尾草、吊鐘花、大理花、迷你菊、麒麟菊、瑪格麗特、蜀葵、紫扇花、大飛燕草、紫羅蘭、聖誕初雪、觀賞鳳梨、天鵝絨、耬斗菜等平常難得一見的花卉組成豐富的廣場地景，色彩繽紛又香氣四溢的景緻等您一同來欣賞。

公園處長黃立遠表示，農曆新年又將到來，過年除了要與家人一起團圓吃飯之外，利用難得的年假出去走走也是必要的行程活動。今年大家可以有更好的選擇，那就是到新生公園欣賞五彩繽紛的花朵，讓心花也跟著朵朵開，保持著愉快的心情，相信一整年無論任何事情，都會順順利利開心發大財。

公園處圓山公園管理所賴丞賦主任表示，新生公園園區內可以觀賞陸、海、空不同的美景，代表陸的是台北典藏植物園以及迷宮花園，代表海的是古典玫瑰園的美麗花海，而代表空則是無數鳥兒及飛機降落的壯觀景象。希望大家到新生公園欣賞眾多的美景，都能讓心靈得到滿足，與家人的感情得到幸福，所有人的錢包都能發福。